Развалины в центре Павлодара: жильцы боятся оставаться в своих домах

Жильцы четырёх старых двухэтажек в Павлодаре просят найти возможность расселить их, чтобы снести аварийные дома. Уверяют, их жизни уже угрожает опасность, поскольку стены не подлежат ремонту и рассыпаются, а крыши в любой момент могут обвалиться. По словам людей, ветхим жильё стало ещё в начале "нулевых", и многие годы они просят чиновников обратить на них внимание, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Четыре дома находятся не где-то на окраине Павлодара, а буквально в нескольких десятках метров от центрального проспекта Назарбаева. По словам людей, живут они хуже, чем во времянках. Казалось бы, квартиры, но от этого одного лишь название.

"Наше жильё построено в прошлом веке, в 50-е годы. Возводили его как временное. Изначально тут не было центрального отопления, в конце 80-ых отопление подключили, но все остальные "удобства" на улице. Воды в квартирах нет, берём с колонки. Зимой очень холодно. Осенью были ураганы, снесло наши крыши. Когда в подъезд заходишь, небо видать в клеточку. Дома и раньше были не очень, но в советские годы бегали в райисполкомы, горисполкомы, оставляли заявки, и к нам приходили бригады и проводили ремонт. Сейчас мы сами пытаемся, но какой-нибудь гвоздик забьешь, у нас всё сыпется", - рассказывает жительница дома №38 по улице Теплова Слушаш Алтыбасарова.

Бить тревогу жильцы стали в начале нулевых. Уже тогда им было ясно, что камышовые стены отнюдь не долговечные. Проблемы возникать стали и с фундаментом, особенно в период таяния снега. Вода сливается в подъезд.

"Живу здесь с 70-го года. Я сюда пришла после замужества. Когда был Советский союз, тут было ЖКО, они делали нам ремонт. Потом когда все распалось, мы были помоложе с соседями, делали сами. Мужчины нам леса настилали, мы тут белили, красили. Сейчас мне 80 лет почти, у меня уже сил нет ремонт делать. А чтобы нанимать, цены космические", - рассказала жительница дома №36 по улице Теплова Людмила Хмелёва.

Находясь в квартире павлодарки Елены Лищёвой, можно предположить, что это заброшенный барак. При этом женщина уверяет, что всю жизнь здесь делает ремонт. О наведении красоты и речи быть не может, главное, чтобы окончательно не обвалились стены и потолки.

"В одной из комнат мы вообще не живем, хотя у меня трёхкомнатная квартира. Батареи не работают в этой комнате, отопления здесь нет, потолки сыпятся. Сколько живу здесь, всегда одни и те же проблемы были. Холодно и ремонт сколько бы не делали, оно всё рушится, бесполезно. Живу я здесь уже 24 года, как вышла замуж. Девять лет назад муж умер, так-то мы с ним вместе хоть немного подшаманивали, а теперь у меня нет бюджета, чтобы я сама это делала", - жалуется жительница дома №36 по улице Теплова Елена Лищёва.

Местные жители с улыбкой на лице вспоминают прошлый год. Модернизировали им отопление, а после во дворе уложили асфальт и провели уличное освещение. Теперь люди "с радостью" могут выйти из своих квартир в туалет на улице, не в темноте.

Подобных домов было пять, один полностью развалился.

"Рядом дом был тоже аварийный, половины дома уже не было, там уже всё развалилось, а в оставшейся части люди жили. Сидели с печным отоплением, поставили буржуйки, как в военное время, и отапливались. Их расселили. В 2021 году они получили квартиры", - говорит жительница дома №38 по улице Теплова Слушаш Алтыбасарова.

Оставшиеся в пока ещё не развалившихся ветхих двухэтажках люди просят не доводить до беды. Уверены, что в любой момент их дома могут завалиться, и тогда жертв будет не избежать.

В акимате Павлодара сообщили, что всего в районе улиц Теплова — Джамбульская значится пять домов, в которых 40 квартир. Общая площадь территории более семи гектаров, и участок действительно перспективный для строительства новостроек. При этом не отрицают, что двухэтажки уже не отвечают нормам.

"Вышеуказанные дома отнесены к ветхому жилью согласно расчётным срокам службы здания. Срок службы сборно-щитовых зданий 30 лет. Для жителей это означает, что данные дома подпадают под Программу комплексной реконструкции "старых" кварталов Павлодара, согласно которой людям будет предоставлено жильё равнозначное по площади", - ответили в акимате Павлодара.

В администрации отметили, что дома хоть и старые, но только лишь ветхие. Чтобы получить статус аварийных, необходимо иметь заключение экспертов. Заказать обследование жильцы должны за свой счёт. С этим документом они ещё и могут рассчитывать на постановку на очередь на жильё.

Решение есть и другое.

"Акиматом города ведутся переговоры с потенциальными инвесторами по застройке данного массива. После определения инвестора будет начата работа по сносу ветхого жилья с последующим переселением жителей в арендные квартиры на период строительства многоэтажного жилья", - сообщили в городском акимате.

На эту территорию уже разработан проект детальной планировки, по которому вместо ветхого жилья должны возвести трёхэтажку и две девятиэтажки, где всего будет 192 квартиры. Сюда же впоследствии и смогут переехать нынешние жильцы. Однако о сроках реализации программы сказать чиновники не могут. Многое зависит от желания инвесторов.