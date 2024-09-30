Разумные аргументы и "заказные" мифы: В чём компромисс сторонников и противников строительства АЭС

Какие на самом деле аргументы у стран, отказавшихся от атомной энергетики и почему Казахстану не стоит идти по пути Италии и Германии, а надо ориентироваться на США, Китай, Индию? Почему солнечными, ветровыми и другими возобновляемыми источниками энергии невозможно полностью заменить угольную составляющую нашей энергетической системы? Почему Казахстан не сможет дальше развивать промышленность, если продолжит опираться только на те источники генерации энергии, которые имеет и почему стране критически необходимо обзавестись источником базовой генерации, без которой энергетическая независимость невозможна в принципе?

И почему сторонники и противники строительства АЭС так непримиримы и где та грань, между желающими на этой теме попиариться и теми, кто действительно переживает за то, что в стране появится ещё один ядерный объект?

Об этом в новом выпуске программы "Даю слово" на BaigeNews.kz рассказали казахстанские эксперты.