Разрывы в отношениях и эмоциональная неустойчивость: что принесёт казахстанцам парад планет

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28 марта казахстанцы смогут наблюдать удивительное астрономическое явление - парад планет. В этот день Меркурий, Юпитер, Венера, Марс и Уран выстроятся в ряд на небосводе. Что это за редкое действо, каковы его причины и как парад планет может отразиться на жизни людей, читайте в материале BaigeNews.kz.

Что такое парад планет?

По словам астронома-любителя, основателя Школы астрономии в Астане Артура Гайдука, парад планет - это астрономический термин, описывающий явление, когда несколько планет, от трёх до семи, становятся в ряд на небосводе.

"Это явление было придумано больше для популяризации науки. Парад планет не несёт никакой смысловой нагрузки для людей, в принципе, и для астрономов. С нашей точки зрения, человека-наблюдателя на планете Земля, мы видим планеты в виде ярких или тусклых звезд, будто они выстроились в ряд. Иногда их и вовсе не видно", - отметил астроном.

Но 28 марта зрелище будет красивое, говорит Артур Гайдук. Меркурий присоединится к четырём планетам, которых уже видно на небе - это Венера, Юпитер, Уран и Марс.

"Но спешу огорчить, 28 марта Юпитер и Меркурий будут очень низко над горизонтом. Две планеты будут находиться недалеко от солнца. Возможно Юпитер и Меркурий получится рассмотреть при идеальной погоде и сразу после заката солнца спустя минут 15-20, но для этого лучше всего взять хороший телескоп", - сказал специалист.

Почему происходят такие явления?

По словам астронома, причина в том, что периоды обращения вокруг Солнца у каждой планеты разные.

"Отсюда следует, что каждой планете требуется разное количество времени, чтобы сделать один полный оборот вокруг Солнца. Так, один год (один оборот планеты вокруг Солнца) на Земле равен 365 дней. На Марсе один год равен уже 687 земных дней. Поэтому иногда происходит так, что планеты становятся в ряд или пролетают по своим орбитам с одной и той же стороны Солнца. А мы это видим со своей позиции с Земли", - объяснил Артур Гайдук.

Как парад планет может повлиять на людей?

По словам астролога Ирины Абдраимовой, 28 марта будет несколько соединений: Юпитер-Меркурий в зодиакальном знаке Овен, Венера-Уран в зодиакальном знаке Телец и Марс-Луна в зодиакальном знаке Рак.

"Когда планеты выстраиваются в линию, на нашу Землю оказывается огромное энергетическое влияние. Например, Луна даёт приливы, отливы. А магнитные бури - это влияние Солнца, тогда могут создаваться проблемы с сердцем. Магнитные бури на Уране или конфигурация Урана с другими планетами могут создавать природные катаклизмы, например, тайфуны на планете", - рассказывает Ирина Абдраимова.

Всё, что складывается на звёздном небосклоне, оказывает влияние как на Землю, так и на каждого человека индивидуально, считает она.

"Так как в этой конфигурации, из стран Сатурновых планет влияет только Уран, думаю, что для всего человечества это не создаст глобальных проблем. В этот период люди будут более разговорчивы, способны к разрывам в отношениях. А к вечеру 28 марта возможна эмоциональная неустойчивость. Из плюсов - хорошая работоспособность, возможны неожиданные приятные встречи с интересными людьми", - отметила астролог.

Она порекомендовала в этот день отказаться от идеологических споров, финансовых необдуманных рисков, стараться не принимать кардинальных решений и подготовиться к бессоннице. Но лучше не заставлять себя уснуть, а сразу приготовить хорошую книгу или любимый фильм.