Разрыв века получила после блефаропластики жительница Актобе

В суд Актобе с иском о взыскании материального и морального вреда обратилась женщина, получившая разрыв века после блефаропластики. Выяснилось, что операцию проводил врач без лицензии. Приём вёлся в съёмной квартире, передаёт BaigeNews.kz.

Пациентка увидела рекламу блефаропластики в Instagram и решилась на операцию. 4 августа 2023 года ей провели все процедуры. Через неделю женщина, заметив асимметрию глаз, вновь обратилась к врачу. 15 августа ей сделали повторную операцию.

"Во время второй операции ответчик слишком глубоко обрезала кожу век на правом глазу и порезала нижние ресницы вместе с кожей, отчего у истца не прекращалось кровотечение. Ответчик прижгла рану лазером, остановив кровь, и зашила место кровотечения. Истец была вынуждена обратиться к врачам офтальмологам и пластическим хирургам в связи с появившимся конъюнктивитом, болями и слезоточивостью", - сообщили в суде.

Женщине пришлось уволиться с работы и потратиться на лечение и реабилитацию, ведь веки у неё перестали закрываться, изменилась внешность, глаза стали отекать.

Суд установил, что ответчик работает фельдшером в больнице, не имеет лицензии по пластической хирургии, лишь сертификат.

"Ответчик добровольно вернула истцу сумму, потраченную на операцию - 80 тысяч тенге. Решением суда в пользу истца взысканы понесённые материальные расходы - 235 тысяч тенге и миллион тенге в качестве компенсации морального вреда", - уточнили в суде.

Решение суда вступило в законную силу.