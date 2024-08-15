Разрыв печени произошёл у ребёнка от удара качелями в Аксу

Удар качелями привёл к серьёзным последствиям у ребёнка Аксу. У малыша разорвало печень и произошёл отёк мозга, передаёт BaigeNews.kz.

Историю спасения рассказали в детской областной больнице.

В начале июля на игровой площадке ребёнок получил удар качелями в живот. Сразу после происшествия родители не стали обращаться за медицинской помощью, видимых серьёзных повреждений у пострадавшего не наблюдалось. Однако спустя неделю состояние ребёнка ухудшилось и родители привезли его в больницу города Аксу с жалобами на боли в животе.

Доктора провели УЗИ органов брюшной полости и выявили тупую травму живота, ушибы внутренних органов, полный разрыв правой доли печени, внутреннее кровотечение.

Также у ребенка был отёк легких и геморрагический шок 2 степени.

"В связи с тяжёлым состоянием по экстренным показаниям была вызвана команда врачей по линии санитарной авиации, включающая реаниматолога Аяна Кадылхана и хирургов Сергея Акопова и Едиге Кабиденова из Павлодарской областной детской больницы. В условиях больницы Аксу ребёнку экстренно провели операцию. А после в сопровождении врачей его в экстренном порядке госпитализировали в реанимацию Павлодарской областной детской больницы. На следующий день у ребёнка развился отёк головного мозга. С трудом, но реаниматологам удалось купировать отёк мозга и острую печёночную недостаточность", - сообщили в клинике.

После юного пациента перевели в хирургическое отделение, где врач Асем Даулетова боролась с различными послеоперационными осложнениями и следила за регенерацией печени.

Ребёнок провел в стационаре 37 суток, семь из них в реанимации. Сегодня его выписывают.