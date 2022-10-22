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pixabay.com Сегодня, 19:29
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Фото: pixabay.com

Разрыли могилы: расследование начали в Талдыкоргане

Несколько могил раскопали на кладбище в Талдыкоргане. Полиция начала поиск подозреваемых, но не исключает, что это может быть скот, передаёт BaigeNews.kz.

Видео с места происшествия распространяют в соцсетях.

 
 
 
 
 
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Публикация от ТАЛДЫКОРГАНЕЦ (@taldykorganec.insta_)

"Сотрудники городской полиции выехали на место происшествия и подтвердили информацию. Установлены повреждения трёх мест захоронений на кладбище, расположеннoм у поселка Енбек. Родственники и близкие умерших проинформированы. Предположительно, могилы могли быть раскопаны животными. Все выдвинутые версии будут проверены в рамках уголовного расследования, зарегистрированного по части 1 статьи 314 УК РК - "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения", - говорится в сообщении в Telegram-канале Polisia.kz. 

Расследование находится в производстве УП Талдыкоргана и взято на контроль областным департаментом полиции.

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#происшествия #Талдыкорган #полиция #расследование
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:29
91
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