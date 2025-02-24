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Разрушительный снегопад обрушился на Грузию

Отменен ряд железнодорожных рейсов.

Сегодня, 15:15
АВТОР
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Shutterstock/FOTODOM Сегодня, 15:15
Сегодня, 15:15
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Фото: Shutterstock/FOTODOM

На западную Грузию обрушился мощный снегопад. Непогода атаковала муниципалитет Ланчхути в регионе Гурия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv

В результате удара стихии разрушены несколько домов,  в школах отменены занятия. Людей из разрушенных домов эвакуировали. Часть из них переселены в гостиницы, а часть к родственникам, сообщил глава муниципалитета Александр Саришвили.  

Несколько сел оказались отрезаны от энергоснабжения. На месте работают аварийные бригады.  

В настоящее время в муниципалитете работают 25 единиц техники. При этом, как рассказал Саришвили, в некоторые места не получается доставить технику, так как обильные осадки продолжают выпадать. Ожидается, что центральные дороги будут очищены к вечеру, это освободит путь для машин высокой проходимости.

Международный аэропорт Кутаиси работает в обычном режиме. Самолеты и ВПП обработали противообледенительными средствами. Работа Батумского международного аэропорта ограничена, рейсы перенаправлены в кутаисский аэропорт.

Кроме того, отменен ряд железнодорожных рейсов, которые связывают Тбилиси, Озургети, Кутаиси и Батуми. На автомагистралях международного значения ограничено движение.  

Похолодание пришло в Грузию несколько дней назад. Много снега выпало на западе страны и в горах. 

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