Разрушительный снегопад обрушился на Грузию
Отменен ряд железнодорожных рейсов.
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На западную Грузию обрушился мощный снегопад. Непогода атаковала муниципалитет Ланчхути в регионе Гурия, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на mir24.tv.
В результате удара стихии разрушены несколько домов, в школах отменены занятия. Людей из разрушенных домов эвакуировали. Часть из них переселены в гостиницы, а часть к родственникам, сообщил глава муниципалитета Александр Саришвили.
Несколько сел оказались отрезаны от энергоснабжения. На месте работают аварийные бригады.
В настоящее время в муниципалитете работают 25 единиц техники. При этом, как рассказал Саришвили, в некоторые места не получается доставить технику, так как обильные осадки продолжают выпадать. Ожидается, что центральные дороги будут очищены к вечеру, это освободит путь для машин высокой проходимости.
Международный аэропорт Кутаиси работает в обычном режиме. Самолеты и ВПП обработали противообледенительными средствами. Работа Батумского международного аэропорта ограничена, рейсы перенаправлены в кутаисский аэропорт.
Кроме того, отменен ряд железнодорожных рейсов, которые связывают Тбилиси, Озургети, Кутаиси и Батуми. На автомагистралях международного значения ограничено движение.
Похолодание пришло в Грузию несколько дней назад. Много снега выпало на западе страны и в горах.
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