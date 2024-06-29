Разрушительный сель в Кыргызстане: среди погибших есть дети из Казахстана

Жертвами разрушительного селя в Ошской области Кыргызстана стали несовершеннолетние граждане Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МИД РК.

"28 июня из-за сильных дождей в Кыргызстане сошёл разрушительный сель в Ноокатском районе Ошской области, который привёл к жертвам среди населения и туристов. По предварительным данным МЧС Кыргызстана, среди погибших есть несовершеннолетние граждане Казахстана. Тела двух детей уже обнаружены, ведутся поиски ещё двоих. В настоящее время на месте стихийного бедствия работают спасательные службы кыргызской стороны. Казахстанские дипломаты находятся на постоянной связи с местными властями. Нашим Посольством в Кыргызстане родственникам погибших детей оказывается вся необходимая помощь. Данная трагедия на особом контроле у Министерства иностранных дел РК", — сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается также, что министр иностранных дел Казахстана Мурата Нуртлеу переговорил по телефону с главой МИД Кыргызстана Жээнбеком Кулубаевым. Они обсудили обстоятельства происшествия и взаимодействия соответствующих государственных органов обеих стран.

По данным МЧС Кыргызстана, из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредив несколько мостов и дорог. 1,3 тысячи человек оказались заблокированными в районе зоны отдыха Абшыр-Ата. На данный момент официально известно о шести погибших. Из зоны бедствия в безопасное место разместили более 1,3 тысячи человек. На вертолете МЧС из местности Апшыр-Сай вывезли пять человек, с пастбища Кезарт — ещё десять человек. Спасенных людей на месте осмотрели медики, далее на машинах их развезли по домам.