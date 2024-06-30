Разрушительный сель в Кыргызстане: казахстанские спасатели прибыли в ОШ

Спасатели МЧС Казахстана на воздушном судне Минобороны РК прибыли в город Ош Кыргызской Республики для эвакуации соотечественников и транспортировки на родину тел погибших детей, передаёт ВаigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.

На борту самолёта находятся спасатели РОСО, врачи Центра медицины катастроф и психологи МЧС.

Кроме того, борт доставил гуманитарную помощь — 2,7 тонны продуктов для пострадавших от селевых потоков жителей Кыргызстана.

"Накануне для координации поисково-спасательных работ в зону ЧС Ноокатского района Ошской области был направлен начальник ДЧС Жамбылской области Арман Токанов. Ранее в ситуационном центре МЧС РК был создан оперативный штаб, специалисты которого находятся на постоянной связи с МЧС Кыргызстана и нашим посольством. Под координацией начальника департамента по ЧС ВКО Рашида Блялова в Усть-Каменогорске вторые сутки работает оперативный штаб, на базе которого совместно с МИО, родственникам погибших детей оказывают психологическую помощь", — говорится в сообщении МЧС.

Напомним, 28 июня в Ноокатском районе Ошской области сошли сели, приведшие к гибели людей. Из-за сильных дождей селевые потоки затопили десятки дворов, повредили мосты, дороги и линии электропередачи. В районе объявлен режим ЧС. По последним данным, погибли восемь человек.

Жертвами разрушительного селя стали несовершеннолетние казахстанцы. Тела четверых детей доставят на родину.