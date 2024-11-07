Разрушительный лесной пожар бушует в Южной Калифорнии
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Сильные ветры способствовали стремительному распространению природного пожара в Калифорнии, который уничтожил десятки домов и вынудил тысячи людей эвакуироваться, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на AP. Синоптики предупредили об "экстремальной и опасной для жизни" обстановке, в то время как пожарные пытаются сдержать огонь в сложных погодных условиях.
"Горный пожар" (Mountain Fire), бушующий к северо-западу от Лос-Анджелеса, привел к обязательной эвакуации более 10 тысяч человек, угрожая примерно 3500 строениям. Густой дым окутал несколько населенных пунктов, значительно ухудшив видимость и осложнив работу пожарных. Для сброса воды были задействованы вертолеты, однако порывы ветра, достигавшие 98 километров в час, не позволили использовать авиацию в полной мере, сообщили официальные лица.
По просьбе губернатора Калифонии Гэвина Ньюсома федеральные власти предоставили помощь для поддержки операций по тушению пожаров, сообщило в среду Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям.
Пожарные сообщили, что два человека были госпитализированы из-за отравления дымом. Сообщений о серьезных травмах у пожарных не поступало.
Коммунальные службы Калифорнии начали отключать электричество, чтобы предотвратить возникновение новых возгораний. За последние годы линии электропередач и другая инфраструктура стали причиной нескольких масштабных и смертоносных пожаров. В среду более 65 тысяч потребителей в Южной Калифорнии и более 20 тысяч в Северной Калифорнии остались без электричества.
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