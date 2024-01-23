Разрушительных землетрясений не ожидается – сейсмологи из Алматы

О выводах по оценке сейсмической ситуации в Алматы рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.

На базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований комиссия проводит оценку сейсмической ситуации на территории Алматинского прогностического полигона.