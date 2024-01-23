Разрушительных землетрясений не ожидается – сейсмологи из Алматы
Сегодня, 03:39
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Сегодня, 03:39Сегодня, 03:39
118Фото: стоп-кадр из видео/Kazinform
О выводах по оценке сейсмической ситуации в Алматы рассказали в акимате города, передаёт BaigeNews.kz.
На базе Национального научного центра сейсмологических наблюдений и исследований комиссия проводит оценку сейсмической ситуации на территории Алматинского прогностического полигона.
"По её итогам будет подготовлен протокол внеочередного заседания комиссии. Согласно заключению комиссии сильных и разрушительных землетрясений не ожидается", — отмечается в сообщении.
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