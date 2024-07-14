Разрушительные сели в Кыргызстане: стихия оставила без электричества 7,5 тысячи потребителей

Селевой поток оставил без электричества 7,5 тысячи потребителей Кара-Суйского РЭС Ошской области Кыргызстана. По данным пресс-службы Минэнерго страны, паводком было смыто восемь электрических опор, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 24.kg

Также в Кара-Суйском районе на подстанции 110/10 кВ "Беш-Мойнок" фидеры "Фуркат", "Подсобный", "Ачи" и "Коровник" остались без напряжения из-за паводка. В Оше селевой поток повредил одну опору электропередачи вдоль реки Ак-Буура.

"На данный момент идут работы по передаче электроэнергии через другие подстанции. На месте происшествия работают аварийно-восстановительные бригады. В работе задействованы шесть единиц спецтехники, включая четыре бригадных автомобиля, один экскаватор и один грузовик", — говорится в сообщении.

Сотрудники Ошского ПЭС также проводят работы по очистке подстанций от селевой грязи и мусора.

Напомним, сегодня, примерно в 14:00 в сёлах Ошской области и городе Оше сошли сильные сели. По данным МЧС, в результате схода селя в Оше без вести пропали четыре человека. По предварительной информации МЧС, это члены одной семьи: мать 1980 года рождения и ее дочери: 2005, 2014 и 2018 годов рождения. В настоящее время проводятся поисково-спасательные работы.