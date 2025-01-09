В Абайской области восстановлен разрушенный весенним паводком мост, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата региона.

Речь идёт о мосте на автомобильной дороге районного значения Караганда-Аягоз-Богас-Киндикти. Сразу после паводка через реку Богас был сооружён временный переход, что позволило восстановить движение. Аким области Нурлан Уранхаев лично посетил место происшествия и пообещал, что мост будет отремонтирован.

Строительные работы на разрушенном мосту выполнены компанией "Зайсан-Құрылыс". И сегодня новый мост полностью готов к эксплуатации и обеспечивает безопасное движение транспорта.

"Мост играет важную роль для нашего сельского округа. Его разрушение стало для нас настоящим испытанием. Но благодаря оперативной реакции акима области и своевременной помощи проблема была решена. Теперь новый мост служит людям, и мы искренне благодарны за это", — делится житель села Окен Тыныбаев.

Через восстановленный мост осуществляется движение между селами Киндикти и Алгабас, а также доступ к мавзолею Ыргызбай ата — значимой культурной достопримечательности региона. В Киндиктинском сельском округе проживают 631 человек, а ежегодно мавзолей посещают около шести тысяч туристов.