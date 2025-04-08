Накануне Алматы пережила настоящее природное бедствие: ливень, град и мощный ветер обрушились на город, нанеся серьезные разрушения, передаёт BaigeNews.kz. Десятки деревьев были повалены стихией, три из которых рухнули прямо на жилые дома, как сообщили в акимате города. Ветер оказался настолько сильным, что повредил кровлю трех зданий, разрушил строительное ограждение и сорвал вывески с уличных магазинов. Кроме того, ураганный шквал вызвал протекание балконов у некоторых жителей.

Особое внимание привлек инцидент с железной конструкцией, которая под натиском бури упала на пожилого мужчину. Видео с места происшествия быстро распространилось в социальных сетях. На данный момент официальной информации о его состоянии нет.

Деревья, не выдержав силы ветра, падали на машины, а ливень затопил улицы. В некоторых районах города также произошли перебои с электричеством, а интернет-сигнал пропал.

Всего за день в Алматы выпало до шести миллиметров осадков, а кадры разрушений, снятые очевидцами, лишь подтверждают мощь стихии, с которой горожане столкнулись.

Ранее мы сообщали, что более тысячи жителей Риддера остались без электричества.

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