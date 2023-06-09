Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться

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Уровень подтопления в Херсонской области начал уменьшаться. За минувшую ночь вода спала примерно на 20 сантиметров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Украины Александр Прокудин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 метра, по Херсону - 5,35 метра. Уже видно, что на 20 сантиметров за ночь вода спала", - сказал он.

По информации на утро пятницы, затоплено 3 624 дома в 32 населённых пунктах Херсонской области, эвакуированы 2 352 человека и около 550 животных.

Прорыв плотины привёл к массовой эвакуации населения из-за того, что уровень воды ниже по течению Днепра начал быстро подниматься. В Херсонской области из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС в воде оказались около пяти тысяч домов. В зоне бедствия от 22 до 40 тысяч человек. Спасаясь сами, местные жители при этом пытались забрать домашних животных и свой скот с затопленных территорий.