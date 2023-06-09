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  • Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться
Alexey Filippov/afp via getty images Сегодня, 16:16
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Сегодня, 16:16
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Фото: Alexey Filippov/afp via getty images

Разрушение плотины Каховской ГЭС: уровень воды начал снижаться

Уровень подтопления в Херсонской области начал уменьшаться. За минувшую ночь вода спала примерно на 20 сантиметров. Об этом сообщил глава областной военной администрации Украины Александр Прокудин, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русскую службу новостей ВВС.

"По оперативной ситуации: в среднем по правобережью вода держится на отметке 5,38 метра, по Херсону - 5,35 метра. Уже видно, что на 20 сантиметров за ночь вода спала", - сказал он.

По информации на утро пятницы, затоплено 3 624 дома в 32 населённых пунктах Херсонской области, эвакуированы 2 352 человека и около 550 животных.

Прорыв плотины привёл к массовой эвакуации населения из-за того, что уровень воды ниже по течению Днепра начал быстро подниматься. В Херсонской области из-за разрушения верхней части Каховской ГЭС в воде оказались около пяти тысяч домов. В зоне бедствия от 22 до 40 тысяч человек. Спасаясь сами, местные жители при этом пытались забрать домашних животных и свой скот с затопленных территорий.

 
 

Президент Владимир Зеленский заявил, что сотни тысяч человек по всей Херсонской области остались без питьевой воды.

О том, что в нескольких населённых пунктах на оккупированном Россией левом берегу Херсонщины на крышах и чердаках застряли сотни местных жителей, сообщили российские издания, ссылаясь на волонтёров и местные онлайн-сообщества.

По словам Эрика Толлефсена, главы отдела Красного Креста, специализирующегося на разминировании военных зон, в районе, где находилась Каховская плотина, было установлено множество мин, которые сейчас плавают в воде и представляют огромную опасность.

Руководитель отделения Care International в Украине Фабрис Мартен также добавил, что разрушение дамбы может привести к катастрофическим последствиям для окружающей среды. Он подчеркнул, что в Днепр уже вылилось по меньшей мере 150 тонн машинного масла, и есть риск, что туда попадет ещё 300 тонн.

Помимо разрушения домов, наводнение создаёт и серьёзную экологическую угрозу для городов. Некоторые районы частично ушедшего под воду Херсона функционируют как и прежде. В районы, куда вода не дошла, работают магазины и парикмахерские, люди ходят на работу и гуляют с детьми. В воде вместе с вырванными из земли кустами плавают груды мусора. Пластик, бумага, канализационные нечистоты и отходы промышленных предприятий разносятся водой по городу.

По мутной воде плавают лодки со спасателями, ищущих заблокированных в своих домах людей и пропавших. Наводнение также усилило в городе угрозу мародёрства, существовавшую и раньше из-за войны и постоянных обстрелов.

Часть пенсионеров в регионе вместе с домашними питомцами переживают наводнение на крышах своих частных домов. Многие из них просто не успели выехать из населённых пунктов до прихода воды. 

Сообщалось также, что в Новой Каховке затопило зоопарк вместе с животными, однако мэр города заявил, что их вывезли ещё в 2022 году. 

В пятницу, 9 июня, специалисты норвежского исследовательского центра NORSAR, занимающегося изучением сейсмических явлений, сообщили, что в день разрушения плотины Каховской ГЭС в районе станции, вероятно, произошёл взрыв.

"Данные региональных сейсмических станций показывают чёткие сигналы во вторник, 6 июня, в 2:54 по местному времени. Время и место (координаты: 46.7776, 33.37) совпадают с сообщениями в СМИ об обрушении Каховской плотины. Сигналы указывают на то, что произошёл взрыв", - говорится в заявлении учёных.

 
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Сегодня, 16:16
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