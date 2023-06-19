- Экибастузского физрука подозревают в приставании к школьнице 03:06 28
- Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента 02:22 170
- Илон Маск призвал позволить Байдену писать в Twitter самостоятельно 01:37 275
- В Атырау около 10 пригородных сел остались без электричества 00:42 329
- Долги Риддерской ТЭЦ составляют порядка 3,3 млрд тенге 18.06.2023 373
- Учёные создали человеческий эмбрион из одной стволовой клетки 18.06.2023 408
- Дожди и грозы обещают казахстанцам в понедельник 18.06.2023 502
- Казахстанские полицейские стали призёрами чемпионата мира по рукопашному бою 18.06.2023 501
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 538
- Семь медалей завоевали казахстанские дзюдоисты на турнире "Большого шлема" в Астане 18.06.2023 490
- Услуги по недвижимости будут недоступны для казахстанцев в понедельник 18.06.2023 460
- Стала известна статья, по которой расследуют дело о захвате заложников в Kaspi bank 18.06.2023 555
- Освобождение заложников из здания банка в Астане. Как это было 18.06.2023 1061
- Непобеждённый "Джентльмен" из Казахстана побил боксёра из Зимбабве 18.06.2023 522
- Аким Астаны поблагодарил полицейских за освобождение заложников 18.06.2023 633
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 758
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1043
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 824
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 753
- Полиция вошла в захваченное здание Kaspi Банка. Четверо заложников свободны 18.06.2023 1739
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 646
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1339
- Семья из шести человек погибла в результате столкновения автобуса с легковушкой в Атырау 18.06.2023 867
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 4436
- Двое путешественников из Китая приехали в Астану на велосипедах 18.06.2023 600
- Паром со 120 пассажирами загорелся на Филиппинах 18.06.2023 529
- В Лондоне прошёл парад в честь дня рождения короля Карла III 18.06.2023 555
- Пьяный астанчанин спрыгнул в Есиль с пешеходного моста 18.06.2023 659
- Когда и где смотреть матч отбора Евро-2024 Северная Ирландия — Казахстан 18.06.2023 719
- Нейрохирург из Шымкента рассказал, как спасает людей с болезнью Паркинсона 18.06.2023 595
- День отца в Казахстане: эксперты в сфере семейных отношений высказались о новом празднике 18.06.2023 684
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 750
- От укусов ядовитых пауков пострадали восемь жителей Шымкента 18.06.2023 584
- Бублик сыграет с 15 ракеткой мира на турнире в Германии 18.06.2023 544
- Нам лишь бы спасти жизнь: диспетчер скорой помощи о своей нелёгкой миссии 18.06.2023 586
- Внук Льва Троцкого умер в Мексике в возрасте 97 лет 18.06.2023 805
- Лесной пожар тушат в заповеднике и нацпарке ВКО 18.06.2023 614
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 547
- Автомобиль с людьми загорелся после ДТП в Атырауской области. Погибли четыре человека 18.06.2023 692
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 11411
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 477
- "Бизон" из Казахстана проиграл исторический бой за титул 18.06.2023 528
- Жителям трёх городов Казахстана советуют меньше гулять в воскресенье 18.06.2023 721
- Курортный сезон официально открылся в Баянауле 18.06.2023 684
- Как День отца отметят в Астане 18.06.2023 1226
- Казахстанки отправляются в США бороться за звание "Миссис мира" 18.06.2023 685
- Казахстанский скульптор стал победителем престижной премии 18.06.2023 1764
- Выставка солнцемобилей прошла в Актобе 18.06.2023 766
- Во Франции более 130 домов повреждены из-за землетрясения 18.06.2023 790
- В заповеднике в ВКО тушат пожар 18.06.2023 739
- Акция по легализации иностранных авто продлеваться не будет — МВД 18.06.2023 738
- Свыше двухсот жалоб на работу рынка "Алтын орда" поступило в Минторговли 17.06.2023 753
- Казахстанские гимнасты завоевали золото и серебро на чемпионате Азии в Сингапуре 17.06.2023 930
- BaigeNews Live: Фируза Шарипова рассказала, как совмещает спорт и семью 17.06.2023 762
- Энергонадзор поторопил павлодарские ТЭЦ с подготовкой к отопительному сезону 17.06.2023 741
- Жара, дожди и грозы: какой будет погода в Казахстане в воскресенье 17.06.2023 829
- 10 человек погибли в жутком ДТП в Мангистауской области 17.06.2023 1172
- Более 40 школьников погибли в результате терракта в Уганде 17.06.2023 849
- Недовесов проиграл в финале турнира в Нидерландах 17.06.2023 889
- Телёнка из пятиметровой ямы вытащили спасатели в Усть-Каменогорске 17.06.2023 840
- Курултай играет важную роль во времена массового "промывания мозгов" — Альберт Рау 17.06.2023 914
- Более 150 дворов и общественных пространств благоустроят в этом году в Астане 17.06.2023 835
- Казахстанские дзюдоисты завоевали две медали Grand Slam в Астане 17.06.2023 1068
- После пожара: Специальный репортаж из эвакуированных сёл Абайской области 17.06.2023 859
- После выступления Токаева закон о запрете вейпов должен быть реализован — депутат 17.06.2023 816
- Пожар в заповеднике Акмолинской области локализован 17.06.2023 825
- Алихан Байменов: курултай — не парламент, это диалоговая площадка народа и правительства 17.06.2023 1075
- Бублик и Рыбакина отмечают особенный день 17.06.2023 637
- Политолог Андрей Чеботарёв: Президент отводит важную роль развитию науки Казахстана 17.06.2023 824
- Бану Нургазиева: не просто так на Национальном курултае президент много говорил о культуре 17.06.2023 725
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 902
- Тайник с оружием обнаружили полицейские в Акмолинской области 17.06.2023 900
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 910
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1413
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1024
- Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном 17.06.2023 1172
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1427
- Цифровую платформу для кинотеатров планируют создать в Казахстане 17.06.2023 832
- В поддержку движений против фейков выступил глава государства 17.06.2023 905
- Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты — Токаев 17.06.2023 835
- LOADING...
Сегодня, 02:22
171
171Фото: Otyrar.kz
Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента
Казнет взбудоражил небывалая жестокость в госучреждении по отлову бродячих кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.
Очевидцы заняли на видео котенка, которому отрубили голову и лапки. Помимо этого неравнодушные засняли десятки тел кошек, выстроенные в ряд, очевидно умершие жестокой смертью.
В комментариях люди призывают обратить на эту проблему мировые СМИ и называют Казахстан страной живодеров, где права беззащитных животных это пустой звук. Данное видео пока никак не прокомментировали официальные лица.
Поделитесь:
-
Trend news
- Захватчику столичного отделения Kaspi Bank грозит от 7 до 12 лет — МВД 18.06.2023 530
- Острая реакция на стресс: столичные медики рассказали о состоянии бывших заложников 18.06.2023 750
- Министр внутренних дел рассказал подробности освобождения заложников из здания Каspi Банка 18.06.2023 1035
- МВД: Проведена успешная силовая операция в здании Каspi bank. Захватчик обезврежен 18.06.2023 815
- Все заложники в здании Kaspi Банка освобождены — МВД 18.06.2023 743
- Профессиональные переговорщики ведут переговоры с захватчиком заложников в Kaspi Bank 18.06.2023 637
- В Kaspi прокомментировали захват заложников в отделении банка 18.06.2023 1333
- Вооружённый мужчина захватил заложников в здании Kaspi Банка в Астане 18.06.2023 4392
- Спасибо за крылья: Димаш Кудайберген написал трогательное послание дедушке 18.06.2023 11299
- Дело о прошлогоднем режиме ЧС в Экибастузе передано в суд 17.06.2023 904
- "Мама, я сбил человека": в Павлодаре задержали подозреваемых в обмане пенсионеров 17.06.2023 1019
- Задержан заместитель акима города Павлодар 16.06.2023 1255
- За фильм о голодоморе Айсултана Сеитова признали лучшим режиссёром на Шанхайском кинофестивале 16.06.2023 5680
- Бывшее руководство "Балхаш Жылу" подозревается в хищении 677 млн тенге 16.06.2023 1103
- Суд над бывшим сотрудником канцелярии премьер-министра начался в Астане 15.06.2023 1885
- В Алматинской области повесилась бухгалтер районного отдела образования 15.06.2023 32704
- Пришли 20 полицейских, чтобы задержать его - адвокат Торегали Тореали 15.06.2023 5019
- Торегали Тореали арестовали на 20 суток и лишили прав 14.06.2023 1512
- Был агрессивен, пытался скрыться и повредил машину - подробности задержания Торегали Тореали 14.06.2023 3594
- Ежегодно у 500-600 детей выявляют рак в Казахстане – депутат 14.06.2023 1354
- GGG отказался от всех титулов чемпиона мира 14.06.2023 2118
- У пятерых пациентов выявили ВИЧ в больнице Алматы 14.06.2023 2513
- Экс-глава МЧС Юрий Ильин и министр экологии будут допрошены - Генпрокуратура 14.06.2023 1386
- Нацфонд - детям. На что нельзя будет потратить накопления, рассказали в мажилисе 14.06.2023 1458
- Казахстан запретил импорт российского авиатоплива 14.06.2023 1234
- МИД не подтвердил стрельбу с участием казахстанца на Пхукете 13.06.2023 1476
- Обкуренный пенсионер на Porsche Cayenne катался по Усть-Каменогорску 13.06.2023 9147
- "Укол для похудения". Почему препарат для диабетиков вдруг стал популярен среди инстаблогеров с лишним весом 13.06.2023 1561
- Умер дедушка Димаша Кудайбергена 13.06.2023 7111
- Из СИЗО в Сарыагаше сбежал подозреваемый 12.06.2023 2637
- Полное безобразие: Президент отреагировал на быстрый ремонт дорог к его приезду 11.06.2023 2290
- В Атырау полицейские не позволили мужчине прыгнуть с пятого этажа 10.06.2023 2038
- Трое мужчин пытались продать львят из зоопарка Караганды 10.06.2023 1624
- Массовой дракой закончился турнир по кулачным боям в Казахстане 10.06.2023 2719
- Таксист избил и ограбил пассажира в Астане 09.06.2023 2387
- 14 работников лесничеств в области Абай перестали выходить на связь 09.06.2023 2991
- Женщина с ребёнком выпали из окна 12 этажа и разбились насмерть 09.06.2023 3974
- Соседи пытались остановить алматинца, который молотком забил собаку до смерти 09.06.2023 2202
- "Эйр Астану" оштрафовали за чрезмерно дорогостоящие билеты 09.06.2023 2098
- Кошмарили бизнесмена: группу вымогатетелей задержали в Алматы 09.06.2023 2308
- Акула съела мужчину на популярном пляже в Хургаде 08.06.2023 48727
- Студенток колледжей вовлекала в проституцию жительница Костаная 08.06.2023 2099
- С криками "Воды-воды" астанчане перекрыли дорогу в столице 08.06.2023 3225
- Самокатчикам запретили кататься в самых популярных местах Алматы 08.06.2023 2684
- Массовое отравление "Мистером Сидр" в России: такой напиток в Казахстан не ввозили 08.06.2023 3030
- Президент Казахстана призвал другие страны поддержать Международный фонд спасения Арала 08.06.2023 2349
- 39 человек получили солнечный удар из-за невыносимой жары в Акмолинской области 08.06.2023 2559
- Депутат призвал отказаться от казахстанского гражданства тех, кто собрался участвовать в чужой войне 07.06.2023 3856
- Антикор задержал Нуржана Альтаева 07.06.2023 2053
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3827
- Волос пророка Мухаммеда привезли в Петропавловск для вызова дождя 07.06.2023 2450
- Взрыв в Астане - ДЧС прокомментировал произошедшее 07.06.2023 3914
- Ковёр чуть не убил покупательницу в магазине Актобе 07.06.2023 2643
- Около 10 трлн тенге потерял бюджет Казахстана из-за неучтенных налоговых льгот 07.06.2023 2891
- Минивэн с детьми расплющило от удара с фурой в Костанайской области 06.06.2023 3170
- Попросила "забрать" Петропавловск в Россию: казахстанка получила 3 года за шутку в Сети 06.06.2023 4659
- Пожар пытаются потушить в столичном ЖК - людей эвакуировали 06.06.2023 3994
- Видео с избиением младших курсантов военной школы Семея появилось в Сети 06.06.2023 4339
- "Астанчане ходят в туалет по расписанию": Алтай Кульгинов ответил на претензию 06.06.2023 3324
- В Казахстане планируют запретить выезд школьников за рубеж без приказа Минпросвещения 06.06.2023 4148
- "Ярлыки вешать мне не надо" - экс-аким Астаны о прозвище "Кульгинов - 20%" 06.06.2023 9013
- Ещё один казахстанец утонул в Таиланде - МИД 05.06.2023 3561
- "Работает китайский сотовый оператор" - депутат предложил установить киберщит на границах Казахстана 05.06.2023 2823
- Lexus и клинику в Боровом конфисковали у гражданки США 05.06.2023 3139
- Полицейский случайно застрелил коллегу в здании ДП Алматы 05.06.2023 4606
- Скончался казахстанец, впавший в кому после купания в Таиланде 04.06.2023 4559
- Жители Аксу на лодке врезались в кустарник. Пострадала женщина 04.06.2023 3053
- Тренер по боксу спас девочку из реки с сильным течением в Алматы 04.06.2023 2861
- Спасал невесту: стали известны подробности о впавшем в кому казахстанце в Таиланде 04.06.2023 5290
- Ударило током в фонтане: о состоянии трёхлетней жительницы Аксу рассказали врачи 04.06.2023 3272
- Родные впавшего в кому казахстанца просят доставить его санавиацией из Таиланда 04.06.2023 3850
- Подробности истории с пострадавшими детьми в фонтане Аксу: малышей спас полицейский 03.06.2023 3540
- Трёхлетняя девочка попала в реанимацию после купания в фонтане в Павлодарской области 03.06.2023 3408
- Бородатая женщина бросила вызов врачам и родила ребёнка 03.06.2023 6016
- Елена Рыбакина заболела и снялась с "Ролан Гаррос" 03.06.2023 3272
- Бывших следователя и начальника дознания в Шымкенте подозревают в мошенничестве 03.06.2023 3435
- Семью с ребёнком-аутистом не пустили на рейс в Турцию. В КГА отреагировали на инцидент 03.06.2023 3460
- СМИ заявили о задержании замдиректора рынка "Алтын Орда" 03.06.2023 4532
- "Облил жену кипятком, выбросил ребенка с 6 этажа". На что идут казахстанцы из-за азартных игр 02.06.2023 5600
- Трансгендер и распространитель порнографии Хилми приехал в Казахстан 02.06.2023 4681
-
- Федеральный президент Германии посетит Казахстан по приглашению Токаева 18.06.2023 745
- Смаилов обратился к казахстанским медикам 18.06.2023 542
- Токаев поздравил медицинских работников 18.06.2023 471
- Заседание Национального курултая покажут в эфире республиканских телеканалов 17.06.2023 896
- Я знаю, что в обществе есть серьёзные претензии к работе чиновников — Токаев 17.06.2023 1406
- Три приграничных региона восстановят в Казахстане 17.06.2023 1420
- Многотомник по истории Казахстана выпустят до середины 2024 года 17.06.2023 888
- Наши предки созывали курултаи в критические периоды истории — Токаев 17.06.2023 885
- Президент поручил сохранить исторический облик мавзолея Ходжи Ахмеда Яссауи 17.06.2023 788
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в Туркестан 17.06.2023 863
- Назначен новый аким Восточно-Казахстанской области 16.06.2023 2407
- Даниал Ахметов освобождён от должности акима ВКО 16.06.2023 1746
- Аким Астаны отчитался перед Токаевым о водоснабжении и отоплении 15.06.2023 1048
- Инвестиции в Казахстан на 8,3 млрд долларов привлёк МФЦА 14.06.2023 1314
- Токаев подписал изменения в соглашение о свободных экономических зонах на территории Таможенного союза 14.06.2023 1362
- Токаеву доложили о расследовании уголовного дела по факту пожара в области Абай 14.06.2023 1242
- Президент Узбекистана позвонил Токаеву 12.06.2023 1564
- Токаев назначил уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения 12.06.2023 1665
- Аружан Саин освободили от должности детского омбудсмена 12.06.2023 2150
- 14 погибших работников лесничества посмертно отмечены орденом "Құрмет" 11.06.2023 1713
- Президент подписал документ об объявлении общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 1760
- Токаев побеседовал со спасателями и волонтёрами 11.06.2023 1698
- Президент объявил выговор акиму Абайской области Нурлану Уранхаеву 11.06.2023 2182
- Вы понимаете, что погибло 14 человек? — Токаев прервал доклад вице-министра по ЧС 11.06.2023 3707
- Родным погибших назначат пособия, помогут с устройством детей в детские сады и вузы — Президент 11.06.2023 1935
- Президент объявил 12 июня Днём общенационального траура в Казахстане 11.06.2023 2965
- Токаев на вертолёте проинспектировал пострадавшую от пожаров область Абай 11.06.2023 1954
- Токаев прилетел в область Абай, где бушуют лесные пожары 11.06.2023 1972
- Из жизни ушёл без преувеличения большой человек: Смаилов выразил соболезнования родным Сапарбаева 10.06.2023 2082
- Токаев назначил нового главу МЧС 10.06.2023 2864
- Тушение крупного пожара в области Абай обсудили в Правительстве 10.06.2023 1979
- Токаева пригласили в Пакистан 10.06.2023 2190
- Юрий Ильин освобождён от должности главы МЧС 10.06.2023 3360
- Токаев выразил соболезнования родным Бердибека Сапарбаева 10.06.2023 2092
- Токаев отложил визит во Вьетнам из-за ситуации с пожаром в области Абай 09.06.2023 2411
- Глобальный центр цифровой торговли углеродом хотят создать на базе МФЦА 09.06.2023 1653
- Взаимодействие Total Energies с Казахстаном обсудил Токаев с главой компании 09.06.2023 2079
- Токаев принял известного экономиста Нуриэля Рубини 09.06.2023 1693
- Казахстан готов увеличивать экспорт сельхозпродукции в ЕС - Токаев 09.06.2023 2051
- Токаеву рассказали о строительстве крупнейшего исследовательского центра в Шымкенте 08.06.2023 6761
- Токаев оценил усилия Дэвида Ливингстона в деле цифровой трансформации финансового сектора Казахстана 08.06.2023 2824
- Токаев поздравил Антонеллу Бассани с назначением вице-президентом Всемирного банка 08.06.2023 1692
- Финансирование казахстанских проектов обсудил Токаев с главой Азиатского банка развития 08.06.2023 1973
- Токаев обсудил строительство завода на Карачаганаке с исполнительным директором Eni S.p.A. 08.06.2023 2153
- "Рост цифровизации оказывает кардинальное влияние на экономику" - президент Казахстана 08.06.2023 1974
- Токаев встретился с президентом ЕБРР 08.06.2023 2098
- "Глобальная система должна работать для всех, а не для избранных" - Токаев открыл Форум "Астана" 08.06.2023 2356
- Токаев принял в Акорде директора-распорядителя Международного валютного фонда 08.06.2023 2365
- Алтая Кульгинова сняли с поста заместителя премьера Казахстана 08.06.2023 4909
- Казахстан готов увеличить экспорт в Катар порядка 60 видов продукции - Токаев 07.06.2023 2691
- Президент вызвал в Акорду акима Астаны из-за ситуации с водой в столице 07.06.2023 3827
- Токаев принял в Акорде омбудсмена по правам человека 06.06.2023 2696
- Токаев принял в Акорде главу парламентской Ассамблеи ОБСЕ 06.06.2023 2629
- Институт Центрально-Азиатского сотрудничества появится в Казахстане 05.06.2023 3295
- Токаев подписал закон об обмене сведениями кредитных историй в ЕАЭС 05.06.2023 2823
- Онкоцентр, вузы и занятость на селе: о чём рассказали Кульгинову в ВКО 04.06.2023 2989
- Мечеть Султана Бейбарса открылась в Египте 04.06.2023 2908
- Токаев поздравил казахстанцев с Днём госсимволов 04.06.2023 3003
- Президент Казахстана участвует в церемонии инаугурации Реджепа Тайипа Эрдогана 03.06.2023 3348
- Токаев прибыл в Турцию с рабочим визитом 03.06.2023 3167
- Токаев выразил соболезнования премьер-министру Индии 03.06.2023 2660
- Смаилов встретился с вице-президентом Еврокомиссии 03.06.2023 2716
- Опубликовано совместное пресс-коммюнике глав государств Центральной Азии и президента Европейского Совета 02.06.2023 2701
- Мы выступаем за то, чтобы Центральная Азия была ареалом мира и прогресса - Токаев 02.06.2023 2313
- Токаев: готовы предоставить преференции для разработки более 60 месторождений драгметаллов 02.06.2023 2150
- Казахстан к 2060 году должен достигнуть углеродной нейтральности - глава государства 02.06.2023 2295
- Казахстан ежегодно экспортирует 5 млн тонн зерновых и 1,5 млн тонн муки - Токаев 02.06.2023 2618
- Европейский Союз является крупнейшим торговым партнёром Казахстана - Токаев 02.06.2023 2987
- Президенты Казахстана и Кыргызстана встретились в Чолпон-Ате 02.06.2023 3184
- Токаев прибыл в Кыргызстан 02.06.2023 3340
- Назначены вице-министры экологии Казахстана 01.06.2023 3098
- Токаев заявил о важности открытия высокотехнологичных медцентров в Казахстане 01.06.2023 3472
- Эрдоган пригласил Токаева в Анкару 01.06.2023 3657
- Токаев показал квартиру в Алматы, в которой жил 01.06.2023 4422
- Казахстан и Корея придерживаются общих позиций по международным вопросам - Токаев 01.06.2023 4023
- Токаев посетил Центр инновационного творчества школьников в Алматы 01.06.2023 3907
- В Казахстане готовятся рассекретить материалы политических репрессий ХХ века 31.05.2023 3954
- Токаев сегодня встретится с иностранными послами 30.05.2023 2592
- О чём говорил Токаев на встрече с представителями общественности СКО 29.05.2023 2531
- Без науки Казахстан не сможет дальше развиваться - Токаев 29.05.2023 3395