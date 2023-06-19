Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента

Фото: Otyrar.kz

Казнет взбудоражил небывалая жестокость в госучреждении по отлову бродячих кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Очевидцы заняли на видео котенка, которому отрубили голову и лапки. Помимо этого неравнодушные засняли десятки тел кошек, выстроенные в ряд, очевидно умершие жестокой смертью.

В комментариях люди призывают обратить на эту проблему мировые СМИ и называют Казахстан страной живодеров, где права беззащитных животных это пустой звук. Данное видео пока никак не прокомментировали официальные лица.