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Otyrar.kz Сегодня, 02:22
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Сегодня, 02:22
171
Фото: Otyrar.kz

Разрубленные на куски тела кошек засняли в отлове Шымкента

Казнет взбудоражил небывалая жестокость в госучреждении по отлову бродячих кошек, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Otyrar.kz.

Очевидцы заняли на видео котенка, которому отрубили голову и лапки. Помимо этого неравнодушные засняли десятки тел кошек, выстроенные в ряд, очевидно умершие жестокой смертью.

В комментариях люди призывают обратить на эту проблему мировые СМИ и называют Казахстан страной живодеров, где права беззащитных животных это пустой звук. Данное видео пока никак не прокомментировали официальные лица.

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Сегодня, 02:22
171
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