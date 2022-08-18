Разрешить казахстанским водителям напрямую регистрироваться на "Яндексе" предложил Мусин

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Дать право казахстанцам, которые предоставляют услуги такси через приложение "Яндекс", напрямую регистрироваться на платформе предложил министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин, передаёт BaigeNews.kz

Мусин на своей странице в Facebook сообщил, что этот вопрос обсуждался на встрече представителей госорганов с генеральным директором компании Яндекс GO Александром Аникиным.

"На сегодняшний день около 150 тысяч граждан работают на платформе "Яндекс". При этом зачастую эти люди остаются в стороне от социальной защиты, так как они регистрируются через таксопарки, некоторые из которых не платят соответствующие налоги и отчисления. Мы предложили дать возможность напрямую водителям регистрироваться на платформе, что позволит обеспечить им социальную защиту от государства. К слову, в настоящее время "Яндекс" работает с 63 казахстанскими таксопарками", - написал Мусин.

Также, по его словам, поднимался вопрос обеспечения безопасности граждан при использовании приложения "Яндекс".

"Идентификация водителей, зарегистрированных в приложении, и проверка достоверности их документов - первый шаг. Для этого можно использовать биометрию. Для чего это нужно? Например, возможны случаи, когда люди работают в системе Яндекс GO, не имея водительских прав, либо регистрируясь через права посторонних лиц", - отметил глава МЦРИАП.

Мусин сообщил, что на встрече министром труда и социальной защиты населения Тамарой Дуйсеновой предложено финансировать деятельность инватакси за счёт госсредств.

"В целом договорились, что будем взаимодействовать по этим вопросам и искать наиболее подходящие решения и инструменты", - написал Мусин.