Разработчик Спутник V допустил появление более тяжелой мутации COVID-19

О возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19 рассказал Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт ТАСС

"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", — рассказал эксперт.

Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммом "дельта" и "омикрон", или "дельтакрон". При этом он отметил, что сам по себе штамм "дельтракрон" не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.