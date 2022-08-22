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  • Разработчик Спутник V допустил появление более тяжелой мутации COVID-19
BaigeNews Сегодня, 04:35
2074
Фото: BaigeNews

Разработчик Спутник V допустил появление более тяжелой мутации COVID-19

О возможном появлении более тяжелой мутации COVID-19 рассказал Директор НИЦ имени Гамалеи Александр Гинцбург, передаёт ТАСС.
"Дельтакрон" демонстрирует, что потенциал изменчивости вируса COVID-19 очень большой и не ограничивается только точечными мутациями. Это свидетельствует о том, что в дальнейшем может появиться более тяжелая мутация вируса", — рассказал эксперт.
Специалист уточнил, что мутация коронавируса возможна в случае гибрида штаммом "дельта" и "омикрон", или "дельтакрон". При этом он отметил, что сам по себе штамм "дельтракрон" не является опасным и может не обладать эпидемиологическим потенциалом.
 
По последним данным в Казахстане число заболевших коронавирусом постепенно снижается. В сутки в стране регистрируют более 700 новых случаев, тогда как в июле этот показатель превышал тысячу случаев. В настоящее время все регионы страны находятся в "зеленой зоне".
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#коронавирус #пандемия коронавируса #ученые
Сегодня, 04:35
2074
Журналист

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