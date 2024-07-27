Разработать национальный стандарт для яблони сорта Апорт предложили в Казахстане

Разработать национальный стандарт для яблони сорта Апорт предложили на заседании общественного совета при Министерстве торговли и интеграции РК, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Заседание прошло под председательством Руслана Шаекина и с участием Министра торговли и интеграции Армана Шаккалиева.

Фото: Министерство торговли и интеграции РК

При помощи стандарта авторы идеи планируют отрегулировать технологический процесс возделывания яблони сорта Апорт в орошаемых и неорошаемых садах.

С предложением выступила член Общественного совета и президент ОЮЛ "Казахстанская Ассоциация сахарной, пищевой и перерабатывающей промышленности" Айжан Наурзгалиева.

По её словам, начиная с 2000-х годов, массовая закладка садов с сортом Апорт происходила в условиях, не соответствующих требованиям этого сорта. В результате, несмотря на увеличение валового сбора, резко снизилось качество плодов. Это было вызвано тем, что черенки для саженцев заготавливались не из отборных маточных деревьев, а с деревьев с хорошим приростом, часто малоценных клонов, и с низким уровнем агротехники. Эти факторы способствовали ухудшению состояния деревьев, их поражаемости заболеваниями, а также снижению товарных характеристик плодов.

Айжан Наурзгалиева отметила, что для сохранения Алматинского Апорта, зарегистрированного в качестве Географического Указания, члены Ассоциации производителей пришли к выводу о необходимости разработки национального стандарта, который будет распространяться на технологический процесс возделывания яблони сорта Апорт в различных условиях.

Генеральный директор РГП "Казахстанский институт стандартизации и метрологии" Еркежан Амирханова сообщила, что в Едином государственном фонде нормативных технических документов отсутствуют действующие национальные или межгосударственные стандарты на яблоки сорта Апорт. Она отметила, что в 1985 году был разработан и принят республиканский стандарт РСТ КазССР 792-85 "Яблоня. Сорт Апорт. Типовой технологический процесс возделывания". Этот документ устанавливал требования к местности и участку для посадки, подготовке почвы, уходу за садом и методам контроля. Однако, согласно статье 16 Закона РК "О стандартизации", РСТ КазССР не относится к документам по стандартизации.

Тем не менее, Еркежан Амирханова подтвердила готовность института поддержать инициативу по разработке нового стандарта на основе существующего РСТ КазССР 792-85.

Кроме того, члены Общественного совета обсудили и другие важные вопросы, включая продвижения экспорта несырьевых товаров, внедрение прослеживаемости товара от производителя до конечного потребителя, а также обеспечение достоверности результатов медицинских анализов, включая метрологическое обеспечение и нормативную базу.

Вице-президент ОЮЛ "Союз зернопереработчиков Казахстана" Алихан Талгатбек сообщил о проблемах с согласованием объемов плановых отгрузок и обеспечением свободного доступа на внешние рынки. Согласно информации Министерства транспорта, были разработаны соответствующие поправки, регулирующие очередность рассмотрения заявок грузоотправителей и осуществления перевозок в условиях ограниченной пропускной способности. Эти поправки будут обсуждены со всеми заинтересованными органами.

Подводя итоги совещания, министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев подчеркнул необходимость активного участия в разработке новых правил Минтранса для улучшения ситуации. Он также анонсировал, что в августе все эти вопросы, а также ряд других, будут рассмотрены в рамках рабочей группы по ускорению прохождения товаров на казахстанско-китайской границе. На встрече будут выработаны конкретные меры для их решения.