Разработать модель подготовки инженерно-технических кадров поручил президент
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Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям поручил разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров, передает BaigeNews.kz.
"Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю Министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта.
Вместе с тем надо создать передовые инженерные школы на базе региональных вузов. Образовательные программы и технологические проекты этих школ должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности.
Хорошие результаты показывает проект "Моя профессия – мое будущее", который содействует синхронизации сферы образования и рынка труда. В рамках проекта создаются Атласы профессий, изучается структура экономики и тенденции развития каждого региона.
В перспективе необходимо проработать вопрос создания Атласа региональной экономики, отражающий специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача – превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ", - сказал глава государства.
Президент подчеркнул, что поддерживает казахстанских ученых.
"Со своей стороны государство будет точечно поддерживать таких ученых в организационном и финансовом планах.
В то же время такие призывы в адрес ученых, работающих за рубежом, звучат не впервые. К этому вопросу нужно подходить вдумчиво, ура-патриотизм здесь не уместен, поскольку наука стала глобальной по своему масштабу и характеру. Тем не менее Казахстан должен включиться в глобальное соревнование за лучшие умы", - сказал глава государства.
По его словам, высокообразованные люди, востребованные ученые часто эмигрируют в другие государства в поисках хорошего заработка, лучших условий для исследований или просто нового опыта. Приток сильных ученых дает импульс развитию страны и позволяет существенно улучшить качество человеческого капитала, считает президент.
"Следует детально изучить международный опыт и рассмотреть все возможности для привлечения квалифицированных зарубежных специалистов и ученых. С этой целью надо создать благоприятную среду для плодотворной деятельности у нас в стране. В целом, убежден, что созидательное партнерство государства, научного сообщества и бизнеса станет ключом к успеху отечественной науки", - сказал глава государства.