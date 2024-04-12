Разработать модель подготовки инженерно-технических кадров поручил президент

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на заседании Национального совета по науке и технологиям поручил разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров, передает BaigeNews.kz.

"Особую актуальность имеет подготовка специалистов для отечественной промышленности. Поручаю Министерству науки и высшего образования разработать национальную модель подготовки инженерно-технических кадров с учетом международных стандартов и опыта.

Вместе с тем надо создать передовые инженерные школы на базе региональных вузов. Образовательные программы и технологические проекты этих школ должны быть ориентированы на потребности приоритетных отраслей промышленности.

Хорошие результаты показывает проект "Моя профессия – мое будущее", который содействует синхронизации сферы образования и рынка труда. В рамках проекта создаются Атласы профессий, изучается структура экономики и тенденции развития каждого региона.

В перспективе необходимо проработать вопрос создания Атласа региональной экономики, отражающий специализацию каждого региона. Все это позволит своевременно актуализировать образовательные программы. Ключевая задача – превратить региональные вузы в центры опережающей подготовки кадров и прикладных научно-исследовательских работ", - сказал глава государства.