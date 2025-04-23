Министр культуры и информации Аида Балаева на заседании правительства предложила разработать Комплексный план по сохранению и продвижению историко-культурного наследия, передает BaigeNews.kz.

В этой связи она просит поручить акиматам областей обеспечить правовой режим охраны памятников, определить буферные и охранные зоны объектов всемирного наследия ЮНЕСКО.

Министерству науки и высшего образования — внедрить образовательные программы по подготовке специалистов в сфере управления культурным наследием.

Министерству цифрового развития — содействовать созданию цифровых платформ и национальных баз данных по объектам историко-культурного наследия.

Министерству просвещения — организовать мероприятия для формирования у школьников понимания ценности наследия.

Министерству финансов — предусмотреть в бюджете финансирование мероприятий по сохранению и популяризации культурного наследия.

Министерству туризма и спорта — разработать туристические маршруты и развивать инфраструктуру в охранных зонах объектов наследия.

Министерству иностранных дел — оказывать поддержку международным инициативам и активизировать взаимодействие с организациями, такими как ИККРОМ.

"Со своей стороны, Министерство культуры и информации РК готово обеспечить практическую реализацию всех мероприятий Комплексного плана по сохранению материального, нематериального и документального наследия, их методическое сопровождение, а также организацию системной информационной поддержки (в медиапроектах, изданиях и на цифровых платформах)", - заключила министр.

Ранее Министр культуры и информации на заседании правительства сообщила о том, что в регионах не хватает кружков и секций, направленных на пропаганду культуры и истории Казахстана.