Разработаны правила пенсионных выплат за счёт обязательных взносов работодателя в РК

Минтруда разработало Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счёт обязательных взносов работодателя, передаёт BaigeNews.kz.

Проект постановления правительства об утверждении правил размещён на портале "Открытые НПА".

Документ разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за счёт обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР).

В соответствии с правилами, пенсионные выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:

при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);

лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы РК включительно.