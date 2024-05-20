Разработаны правила пенсионных выплат за счёт обязательных взносов работодателя в РК
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Минтруда разработало Правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счёт обязательных взносов работодателя, передаёт BaigeNews.kz.
Проект постановления правительства об утверждении правил размещён на портале "Открытые НПА".
Документ разработан в соответствии с подпунктом 8 статьи 11 Социального кодекса РК и определяет размер и порядок осуществления пенсионных выплат из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) за счёт обязательных пенсионных взносов работодателей (ОПВР).
В соответствии с правилами, пенсионные выплаты за счёт обязательных пенсионных взносов работодателя предоставляются лицам, за которых перечислены ОПВР в совокупности не менее 60 календарных месяцев:
- при наступлении пенсионного возраста (63/61 лет);
- лицам, имеющим инвалидность первой и второй групп, если она установлена бессрочно.
Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счёт ОПВР назначаются пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы РК включительно.
Самое читаемое
- Президент принял главу МИД России Сергея Лаврова
- Все пассажиры погибли при крушения вертолета Раиси
- 51-летнего мужчину признали виновным в изнасиловании несовершеннолетней в Павлодаре
- Трагедия в Таразе: мужчина застрелил друга из автомата Калашникова
- В отношении экс-акима заведено уголовное дело в Костанайской области