Разработаны новые критерии качества бесплатной юридической помощи

Минюст разработал новые критерии качества оказания гарантированной государством юридической помощи (ГГЮП), передаёт BaigeNews.



Критерии качества оказания ГГЮП разработаны в целях повышения качества оказания ГГЮП, оценки профессиональных навыков адвокатов и юридических консультантов, а также реализации прав и свобод лица, имеющего право на получение ГГЮП.



Документ содержит критерии качества оказания юридической помощи в виде правового информирования, правового консультирования, а также защиты и представительства интересов физических и юридических лиц в Конституционном Суде, судах, органах уголовного преследования, иных госорганах и негосударственных организациях адвокатами и юридическими консультантами.



Для оценки качества оказанной ГГЮП критерии делятся на общие и частные.



Оценку проводят территориальные органы юстиции совместно с коллегиями адвокатов, а также лицами, получившими ГГЮП.



Оценка качества юридической помощи производится по шкале, которая позволит объективно измерять ключевые аспекты оказанной ГГЮП.



Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 15 августа 2024 года.