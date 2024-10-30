Разработана концепция развития экологической культуры "Таза Қазақстан" до 2029 года

Министерство экологии и природных ресурсов разработало Концепцию развития экологической культуры "Таза Қазақстан" на 2024-2029 годы. Документ уже одобрен правительством и находится на утверждении, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Как сообщил на площадке СЦК вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев, работы по Концепции начались с размещения на портале "Открытые НПА", что позволило максимально вовлечь в процесс публичного обсуждения всё общество.

Он отметил, что фундаментом Концепции является формирование высокого уровня экологической культуры и ответственности, развитие экологического образования и практик, а также эффективная реализация экологической политики. Концепция уже одобрена правительством и находится на утверждении.

"Концепция включает семь разделов, начиная от анализа текущей ситуации и международного опыта до плана действий по её реализации. Это позволило структурно определить подходы и ключевые направления Концепции", - сообщил спикер.

Концепция будет реализовываться по таким направлениям, как экологическое мышление и поведение, в том числе стимулы и меры по их поощрению, экологическое образование, экологическое просвещение и информационное освещение.

По каждому направлению определены индикаторы, которые позволят мониторить эффективность предпринимаемых мер и, при необходимости, корректировать их.

В декабре местные исполнительные органы утвердят региональные планы по реализации Концепции на основе региональных особенностей, комплексного подхода с учётом установленных целей, задач и индикаторов.

Обращаясь к участникам мероприятия Жомарт Алиев отметил, что для эффективной реализации Концепции необходимо повышение информированности населения. Конечной целью является формирование современного экологического менталитета всего общества и стремление к экологически здоровой нации.