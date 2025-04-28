Государство усилило меры по защите от чрезвычайных ситуаций и обеспечению промышленной безопасности. В рамках данной работы Правительством и МЧС учтены рекомендации и поручения Высшей аудиторской палаты, передаёт BaigeNews.kz.

В прошлом году специалисты провели аудит эффективности деятельности Министерства по чрезвычайным ситуациям. По его итогам Правительству было рекомендовано обратить внимание на развитие системы гражданской защиты на 2022-2026 годы в части проведения сейсмологических исследований всей территории республики.

В дальнейшем был разработан и утвержден отдельный Комплексный план развития сейсмологической отрасли на 2024-2028 годы. В нем предусмотрены меры по исследованиям сейсмического риска территорий страны, включая города Шымкент, Конаев, Тараз и Талдыкорган, Алматинскую агломерацию, а также другие регионы.

Также с учетом рекомендации аудиторов была разработана и утверждена Концепция промышленной безопасности на 2024-2030 годы. Она направлена на соблюдение требований, установленных в технических регламентах, правилах обеспечения промбезопасности, инструкциях и иных нормативно-правовых актах РК.

Кроме того, МЧС было поручено внести ряд изменений в правила использования материальных ценностей оперативного резерва в части их учета, порядка хранения и обновления. Приказ министра по чрезвычайным ситуациям, предусматривающий необходимые изменения, утвержден 3 апреля 2025 года.