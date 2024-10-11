Разрабатывается единое меню для школьных столовых – Минздрав
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Министерство здравоохранения РК разрабатывает единое меню для школьных столовых, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что этот вопрос обсуждался главами Минздрава Акмарал Альназаровой и министерства просвещения Гани Бейсембаевым в ходе посещения столичной школы-лицея №95. Министры осмотрели школьную столовую, ознакомились с условиями приготовления пищи на предмет соблюдения санитарно-гигиенических норм, побеседовали с персоналом и родителями учеников.
"Затем были обсуждены пути улучшения школьного рациона с учётом его пищевой ценности, безопасности, калорийности, разнообразия. В настоящее время Минздравом пересматриваются стандарты школьного питания, будет разработано единое меню, которое будет полезным для физического и умственного развития детского организма", – указывается в сообщении.
В этом году в стране насчитывается почти 3,9 млн детей школьного возраста, из них 1,7 млн учащихся начальных классов обеспечены бесплатным питанием.
Фото: пресс-служба Минздрава РК
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