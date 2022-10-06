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"Разобью голову об унитаз" – директор школы угрожала ученику в Костанайской области
Директор школы в Костанайском районе получила выговор за угрозы ученику, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Наша газета".
В редакцию костанайского информационного портала поступило видео, на котором слышен разговор подростка и женщины. Как утверждает читатель, голос женщины, угрожавшей физической расправой ученику, принадлежит директору Мичуринской средней школы. По данным официального сайта школы, руководит ею сейчас Айнаш Даданова.
"Я шутить ни с кем не собираюсь, я уже 36 лет в школе работаю. С такими, как ты, я знаешь, что делала? Я могу в унитаз закинуть твою голову! Я могу это сделать, камер нет! В следующий раз разобью голову об унитаз, и никто не будет знать. Я скажу: “Он сам споткнулся”. Смотри, я с тобой не шучу, чтобы это было в последний раз", - возмущается женщина на видео.
Факт нарушения директором педагогической этики подтвердили в управлении образования Костанайской области. По их словам, инцидент произошел после нескольких случаев порчи школьного имущества учащимися.
"В школе проведено родительское собрание, на котором директор принесла свои извинения, произошло примирение сторон. Советом по этике отдела образования Костанайского района вынесено решение о дисциплинарном взыскании. Директору объявлен выговор", - добавили в управлении.
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