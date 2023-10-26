"Разные люди внушали, что у меня ничего не получится" – чемпионка Азиады Асем Орынбай

На Азиатских играх-2022 в Ханчжоу Асем Орынбай трижды поднималась на пьедестал почёта. Спортсменка выиграла два "золота" в составе женской сборной и в паре с Эдуардом Ещенко, а также "бронзу" в индивидуальных соревнованиях по стендовой стрельбе. Вчера на XV лицензионном чемпионате Азии в Корее в составе женской сборной Казахстана в командном зачёте упражнения "скит" Асем Орынбай завоевала серебряную медаль. О своём пути к успеху Асем Орынбай рассказала в интервью BaigeNews.kz.

С детства Асем увлекалась дзюдо и футболом. Но отец посчитал, что "это не для девочки", и в 15 лет записал её на стендовую стрельбу. Выбор пал именно на этот вид спорта, потому что неподалёку от села Ынтымак, где на тот момент жила семья Орынбай, находилось небольшое стрельбище. В начале девочке не понравился этот вид спорта и она неохотно ходила на тренировки. Но потом начали появляться первые результаты, а вместе с ними и любовь к стрельбе.

Впервые Асем Орынбай заявила о себе на международной арене в 2018 году. Тогда на чемпионате Азии в Кувейте спортсменка заняла второе место в упражнении "скит". После этого девушка была призёром чемпионата мира, чемпионкой Азии, чемпионкой Азиатских игр и чемпионкой Кубка мира. Единственная награда, которой нет в её копилке, - это медаль Олимпийских игр.

На Олимпийских играх в Токио её команда не смогла пройти дальше квалификации. Асем Орынбай вспоминает, что тогда старалась, как могла, но сильно волновалась и переживала. Наверное, это и повлияло на то, что вышел не совсем успешный результат. К тому же, казахстанским стрелкам не хватило соревновательного опыта, предположила она.

Довольно большому количеству своих рекордов и побед, Асем обязана, прежде всего, своей упорности, трудолюбию и желанию всегда побеждать.

"Как и во всех видах спорта нужно упорство. Никогда не нужно сдаваться. Потому что в спорте всегда будут и взлёты, и падения. В моём пути самое главное место занимает труд. Всё, что у меня сейчас есть, мне досталось нелегко. Это всё добыто тяжёлым трудом. Ну, и конечно, нужна вера в себя. Разные люди внушали мне, что у меня ничего не получится. Но я всегда трудилась и всегда верила в себя, в то, что я обязательно добьюсь успеха. Поэтому никогда нельзя слушать других людей", - поделилась в беседе чемпионка.

На этих Азиатских играх Асем Орынбай удостоилась звания самой успешной казахстанской спортсменки на континентальных соревнованиях. Девушка признаётся, что не ожидала выиграть сразу три медали.

"У меня на Азиаде была задача минимум – одна медаль. Я ожидала, что в командном зачёте у нас будет минимум бронзовая медаль. Потому что наша команда в стенде – одна из самых сильных. На Азии мы всегда либо первые, либо вторые. Но, как видите, получилось взять три медали", - рассказала Орынбай.

На Азиаде нашим стрелкам было сложно привыкнуть к климатическим условиям и условиям самого соревнования.

"Там было очень жарко и душно. А в Казахстане было уже холодно. Нам надо было быстрее привыкнуть к климату. Разница во времени тоже играла свою роль не в нашу пользу. Сложнее всего было привыкнуть к фону. Для стендовой стрельбы он играет огромную роль. Фон в Китае был необычный – закрытый. А мы привыкли стрелять на открытых фонах. Но мы привыкли и к нему", - отметила спортсменка.

Дома за девушку болели её родители и два брата.

"Мои родные – это мои самые яростные болельщики, критики. Они всегда в курсе всех моих результатов. Смотрят онлайн, как я выступаю. Они очень сильно поддерживают меня, независимо от того, выиграла я или проиграла", - говорит Асем Орынбай.

После Азиады чемпионку начали узнавать на улице, подписываться на неё в социальных сетях. Асем Орынбай признаётся, что не привыкла к такому вниманию к своей персоне.

"Раньше особо никто не знал, кто такая Асем Орынбай. А сейчас до сих люди мне пишут в социальных сетях, поздравляют, узнают на улице, в кафе, аэропорту. У нас огромный интерес появился к стендовой стрельбе и вообще к стрельбе в целом. Я очень рада, что люди теперь знают, что помимо боксёров и борцов у нас есть стрелки, которые показывают результаты. Мы берём медали на каждых соревнованиях. Просто об этом много не рассказывают", - заметила Орынбай.

В настоящее время золотая медалистка Асем Орынбай тренируется в стрелковом клубе Асанова в Алматы. Большое внимание уделяется технико-тактической, общей физической и психологической подготовке к соревнованиям. Обычно тренировки длятся по 3-4 часа в день. Даже после сложных соревнований тренер не даёт расслабиться. Ведь впереди главная цель - Олимпиада-2024, которая пройдет в Париже. Будет Орынбай в ней участвовать или нет, станет известно только в мае следующего года. Все соревнования, в которых сегодня участвует Асем, являются рейтинговыми. Именно по их результатам будут распределяться лицензии на Олимпийские игры.

Спортсменка уверена, что у стендовой стрельбы в Казахстане большое будущее. Если на прошлых Азиатских играх в Индонезии у Казахстана была всего одна бронзовая медаль по стендовой стрельбе, то с этой Азиады наши стрелки привезли уже 10 медалей. И такая динамика наблюдается не только в Азиатских играх. Сборная Казахстана по стендовой стрельбе зарекомендавала себя как одна из сильнейших во всём мире.