Разносчики дизентерии: названы причины массового отравления детей в Мангистауской области

Стали известны результаты лабораторного исследования по факту массового пищевого отравления школьников в Мангистауской области, передаёт BaigeNews.kz.

С 7 по 13 сентября в общеобразовательной школе №8, расположенной в жилом массиве Бесшокы Мунайлинского района, отравились и за медицинской помощью обратились более 50 детей.

Специалисты лаборатории Национального центра экспертизы Мангистауской области провели внеплановую эпидемиологическую проверку. Для бактериологического исследования были взяты пробы готовых пищевых продуктов, воды и у персонала кухни.

Согласно заключению, в школьной столовой выявлены грубые санитарные нарушения.

"В пробах приготовленных пищевых продуктов - картофельного пюре, котлет из мяса птицы, соуса и компота - лабораторно доказано наличие патогенных бактерий. В 20 процентах проб мазков (смывов) доказано наличие кишечных бактерий. В результате бактериологического исследования 10 работников, одного медработника и индивидуального предпринимателя, работающих в школьной столовой, у шести специалистов выявлены стафилококки. Кроме того, в лабораторных условиях доказано, что сотрудница школьной столовой (посудомойка) является переносчиком дизентерии бактериальной, а она же выполняла функции раздатчика продуктов питания, тем самым заражала блюда", - сообщили в департаменте санитарно-эпидемиологического контроля Мангистауской области.

При проверке личных медицинских книжек установлено, что четыре работника столовой прошли фиктивный медосмотр. По данному факту направлено письмо в областную прокуратуру и областной департамент внутренних дел.

Мунайлинским районным отделом полиции возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 304 УК РК, начато досудебное расследование.