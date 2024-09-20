Разногласия нужно решать на основе спортивной этики - в федерации копара РК ответили на выпады

Там также отметили, что кокпар - вид спорта, который с древних времен занимает особое место в культуре и истории обеих стран.

"К сожалению, некоторые недоразумения привлекают внимание публики. Сначала нарушившего правила казахстанского спортсмена наказали и отправили на штрафплощадку на две минуты. Во-вторых, напомним, что протеста против судей со стороны кыргызской делегации не было. Федерация кокпара Казахстана отмечает, что любые разногласия должны решаться на основе спортивной этики. Мы не приветствуем негативные комментарии в соцсетях, высоко ценим дружбу и сотрудничество казахского и кыргызского народа. Споры во время спортивных соревнований не должны влиять на сотрудничество двух стран", - говорится в сообщении.