Разногласия нужно решать на основе спортивной этики - в федерации копара РК ответили на выпады
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В Федерации кокпара Казахстана прокомментировали обсуждения результатов финала между командами РК и Кыргызстана на Всемирных играх кочевников, передаёт BaigeNews.kz.
"Все девять команд очень хорошо подготовились к V Всемирным играм кочевников. В квалификационном раунде сборная Казахстана обыграла Узбекистан со счётом 16:0, США - 12:4, Россию - 18:2. А в финальной игре с Кыргызстаном основное время завершилось вничью 4:4. В дополнительное время благодаря золотому вкладу капитана команды Курманбека Турганбека, команда Казахстана выиграла - 5:4. Таким образом, ещё раз доказано, что Казахстан имеет высокую репутацию в кокпаре. Федерация наградит наших спортсменов и тренерский штаб ценными призами", - отметили в организации.
Результат вызвал недовольство у сборной Кыргызстана и некоторых болельщиков. Команде из Казахстана поступило приглашение приехать в соседнюю страну на турнир 1 ноября.
"Большинство считает, что это встреча в связи с финалом V Всемирных игр кочевников. Кыргызстан пригласил нас принять участие в открытом турнире. Однако его нет в нашем календаре. На это время уже определены другие старты. Сообщаем, что готовы к диалогу на случай приглашения на чемпионат мира или международные турниры в ближайшее время. Тот факт, что большинство с нетерпением ждёт встречи команд двух стран, означает повышенный интерес к кокпару. Это радостное событие. Мы воспринимаем это как знак того, что уровень нашей национальной игры вырос", - заявили в федерации.
"К сожалению, некоторые недоразумения привлекают внимание публики. Сначала нарушившего правила казахстанского спортсмена наказали и отправили на штрафплощадку на две минуты. Во-вторых, напомним, что протеста против судей со стороны кыргызской делегации не было. Федерация кокпара Казахстана отмечает, что любые разногласия должны решаться на основе спортивной этики. Мы не приветствуем негативные комментарии в соцсетях, высоко ценим дружбу и сотрудничество казахского и кыргызского народа. Споры во время спортивных соревнований не должны влиять на сотрудничество двух стран", - говорится в сообщении.
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