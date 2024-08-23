Размыло дорогу, подтопило дворы: склоновый сток сошёл в Алматинской области

В селе Жанаталап Алматинской области из-за дождя произошёл склоновый сток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.

"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошёл склоновый сток и частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения "Алматы-Алгабас". Подтоплено 11 дворовых территорий. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба", - сообщили в ведомстве.

Уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет.

В ДЧС заверили, что ситуация находится под контролем.