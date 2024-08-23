Размыло дорогу, подтопило дворы: склоновый сток сошёл в Алматинской области
Сегодня, 22:14
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Сегодня, 22:14Сегодня, 22:14
50Фото: pxhere.com
В селе Жанаталап Алматинской области из-за дождя произошёл склоновый сток, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДЧС региона.
"В результате выпадения обильных осадков в виде дождя произошёл склоновый сток и частично размыло обочину автомобильной дороги местного значения "Алматы-Алгабас". Подтоплено 11 дворовых территорий. В целях регулирования скоростного режима на месте ЧС находится местная полицейская служба", - сообщили в ведомстве.
Уровень воды спал, угроза подтопления снята. Жертв и пострадавших нет.
В ДЧС заверили, что ситуация находится под контролем.
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