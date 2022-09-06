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Размеры выплат по потере работы будут увеличены в Казахстане
На 13 процентов будет увеличен размер социальной выплаты для казахстанцев, потерявших работу, передает BaigeNews.kz. Обновленные выплаты начнут производить 1 января 2023 года из Государственного фонда социального страхования.
"Эта и другие меры развития системы социального страхования будут предусмотрены в проекте Социального кодекса РК. В соответствии с действующим законодательством уволенные работники, зарегистрированные в качестве безработного, получают социальные выплаты по потере работы от 1 до 6 месяцев, в зависимости от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца. Выплата осуществляется за счет средств ГФСС в размере до 40 процентов от потерянного дохода", - сообщили в Министерстве труда и социальной защиты.
Также в проекте Социального кодекса предусматривается повышение коэффициента замещения дохода для исчисления размера социальной выплаты на случай потери работы с 40 до 45 процентов, отметили в ведомстве. В результате, размер данных выплат будет увеличен в среднем на 13 процентов.
"Необходимо подчеркнуть, что размер ставки социальных отчислений работодателей за их работников в ГФСС остается без изменений. Вместе с тем документом предусмотрено расширение охвата занятого населения обязательным социальным страхованием по всем 6 видам социальных рисков потери дохода (потеря работы; утрата трудоспособности; потеря кормильца; потеря дохода в связи с беременностью и родами; потеря дохода в связи с усыновлением (удочерением) новорожденного ребенка; потеря дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет)", - говорится в сообщении.
В систему социального страхования предлагается включить следующие категории работников:
- физические лица, получающие доходы по договорам гражданско-правового характера;
- физические лица, предоставляющие услуги через интернет-платформы, мобильные приложения платформенной занятости.
При этом оператор интернет-платформы будет производить социальные отчисления за физическое лицо в размере одного процента от его дохода, полученного по договору. Напомним, социальная выплата на случай потери работы за счет средств ГФСС осуществляется вне зависимости от причин увольнения и предназначена для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу. Поэтому право на социальную выплату возникает с даты регистрации уволенного лица в качестве безработного.
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