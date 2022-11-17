Размеры премий менеджеров "МАЭК-Казатомпром" шокировали казахстанцев

Фото: maek.kz

В Сети опубликован документ с суммами премиальных выплат ряду работников "МАЭК-Казатомпром". Даже водителю начислили более 200 тысяч тенге, передаёт BaigeNews.kz.

Документ обнародовал в Facebook начальник смены цеха №1 ЗПДиПТВС в МАЭК Аскар Койшыбай. Он опубликовал обращение профсоюза YNTYMAQ к антикоррупционному департаменту Мангистау.

"Наше руководство может позволить себе квартальную премию, а мы даем 15 тысяч тенге для наших работников. Где справедливость?" - написал он в посте.

Работники просят провести проверку на предприятии на предмет правомерности премиальных выплат.

В компании ситуацию пока не прокомментировали.