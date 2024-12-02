Размеры пособий семьям с детьми проиндексируют на 6,5% в Казахстане

С начала 2025 года все размеры пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Все социальные обязательства государства будут выполняться в полном объёме. Это один из приоритетов работы правительства, подчеркнул на брифинге заместитель премьер-министра - министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, передаёт BaigeNews.kz.

C 1 января 2025 года будет осуществлена ежегодная индексация солидарной пенсии на 8,5%, социальных пособий и базовой пенсии – на 6,5%.

В республиканском бюджете на 2025 год предусмотрены расходы по 42 видам социальных выплат в сумме более 6 триллионов тенге. По сравнению с 2024 годом рост составит 12,5%.

Порядка двух миллионов казахстанских семей с детьми охвачены пособиями из республиканского бюджета и социальными выплатами из ГФСС.

"С начала 2025 года все размеры государственных пособий семьям, имеющим детей, будут проиндексированы на 6,5%. Всего в республиканском бюджете на 2025 год на выплату пособий семьям, имеющим детей предусмотрено 875,1 миллиарда тенге. Социальная поддержка малообеспеченных граждан будет продолжена через оказание адресной социальной помощи. На 1 ноября АСП получили 76 тысяч семей или 403 тысяч человек. В рамках пересмотра подходов оказания АСП с учетом расходов граждан предстоит трансформация с использованием Цифровой карты семьи и интеграции с системами государственных и негосударственных организаций", — отметил Байбазаров.

Кроме того, с 1 сентября 2024 года в Казахстане повышен размер стипендий: по программе бакалавриата на 20%, магистрантам и докторантам — на 15%. Должностные оклады работников научных организаций увеличены также на 18%, с января 2025 года – на 17%.