В рамках празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне ветеранам ВОВ планируют выплатить единовременную материальную помощь в размере пяти миллионов тенге. Об этом сообщили в Минтруда и соцзащиты населения РК, передаёт BaigeNews.kz.

По состоянию на 20 января в Казахстане проживает 120 ветеранов Великой Отечественной войны, а также 42 545 граждан, внесших вклад в победу в ВОВ. В их числе: жители блокадного Ленинграда – 67 человек; бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 139 человек; супруги умершего лица с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 743 человек; вдовы воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ – двое; труженики тыла – 41 594 человек.

"В этом году, по информации местных исполнительных органов областей, столицы и городов республиканского значения, в честь празднования 80-летия Дня Победы 120 ветеранам ВОВ будет оказана единовременная материальная помощь в размере 5 миллионов тенге", - сообщили в ведомстве.

По состоянию на 1 января 2025 года, совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсий для участников ВОВ составил 262 334 тенге и для лиц с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 279 330 тенге.

Оказываются дополнительные меры социальной поддержки. Все ветераны имеют права и гарантии, действующие для военнослужащих. Пользуются льготами по налогообложению, им оказывается квалифицированная медицинская помощь в специализированных госпиталях в Астане и Алматы, предоставляется санаторно-курортное лечение.