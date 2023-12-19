Размер штрафа за выброс мусора в неположенных местах хотят удвоить в Казахстане
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В Казахстане планируют ужесточить административную ответственность за выбрасывание мусора в неположенных местах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу кабмина.
"Разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест. К примеру, для физических лиц с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП" - сказал на заседании в Правительстве министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
Данные поправки в КоАП предусмотрены в рамках проекта Закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения", который на сегодня прошел общественное слушание.
По информации главы ведомства, на 15 декабря 2023 года из 5 543 выявленных стихийных свалок ликвидировано 4388, то есть 80%.
"Отдельными акиматами работа проведена не на должном уровне. Так, практически отсутствует динамика по Улытауской (21%), Алматинской (38 %) и Мангистауской областям (39%), где уровень ликвидации не достиг 50%", - отметил Нысанбаев.
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