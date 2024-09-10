Размер пенсии на 2025 год озвучили в Минтруда

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова рассказала, сколько будут получать пенсионеры в 2025 году, после индексации, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Сегодня средний размер базовой пенсионной выплаты составляет порядка 42 тысяч тенге. По прогнозам с индексацией со следующего года будет порядка 44 тысяч. На данный момент средний размер пенсии с учётом базовой пенсионной выплаты составляет порядка 152 тысяч тенге, максимально 197 тысяч тенге. С учётом индексации эти все показатели будут повышены", - сказала Светлана Жакупова.

Ранее она сообщила, могут ли сократить рабочий день в Казахстане из-за того, что на улице рано темнеет.