Разлученные в детдоме сёстры спустя 15 лет встретились в ВКО

Фото: astanatv.kz

В одном из исправительных учреждений Усть-Каменогорска спустя 15 лет встретились родные сёстры, разлученные в детском доме, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

Сёстры воспитывались в разных учреждениях. Потом младшая - Анна - уехала жить и учиться в Алматы. Девушка говорит, делала несколько попыток найти родных, но безуспешно. Однако когда узнала, что старшая сестра Екатерина отбывает срок в Усть-Каменогорске, сразу добилась разрешения встретиться с ней. В последний раз сёстры виделись, когда Анне было семь лет.

"Я пыталась искать, но мне сказали, они тебя не ищут, зачем ты их будешь искать. И я до этого момента, ходила уже без каких-либо надежд. У них свои семьи, им без меня хорошо. Но в один день всё вот так получилось", - говорит жительница Алматы Анна Писегова.

30-летняя Катя рассказала, что тоже пыталась найти сестёр, но безрезультатно. Потом попала в тюрьму на шесть лет после того, как при самообороне ранила ножом мужа-тирана. Здесь работает поваром. Сотрудники колонии помогли женщине сделать запросы для поисках родных.

"Такого я точно не ожидала. Самый лучший день, наверное, запомнится теперь навсегда. Многое предстоит рассказать, что как получилось до этого, также про родителей. Родителей тоже винить не надо", - говорит осуждённая Екатерина Писегова.

У Кати и Лены есть ещё одна, самая младшая сестра. Ей 18 лет и живёт она в Риддере. На встречу не попала из-за болезни. Но в планах у девушек впервые за долгие годы разлуки собраться всей семьёй.