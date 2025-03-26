Разливов и подтоплений в Костанайской области нет – МЧС
Экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг в регионе.
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В Костанайской области паводковая обстановка остаётся стабильной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на МЧС РК.
С целью оценки паводковой ситуации и предотвращения возможных рисков специалисты ДЧС Костанайской области совместно с представителями "Казгидромета" и Тобол-Торгайской бассейновой инспекции провели аэровизуальный облёт. Мониторинг выполнялся на борту вертолёта "Казавиаспаса".
"В рамках облёта тщательно обследованы водоёмы и гидротехнические сооружения Карасуского района. Особое внимание уделено водоотводному каналу в селе Новосёловка Карасуского района, дамбам и обводным сооружениям. По результатам облёта установлено, что реки находятся в своих руслах, разливов и подтоплений нет. Талые воды контролируемо удерживаются дамбами, а снежные покровы практически сошли", – сообщили в МЧС.
Экстренные службы продолжают круглосуточный мониторинг в регионе, обеспечивая безопасность населённых пунктов.
Сообщалось, что на водоёмах Карагандинской области взорвали 14 тысяч квадратных метров льда для устранения заторов.
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