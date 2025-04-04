В распоряжении редакции BaigeNews.kz оказались фото и видео последствий разлива талых вод на трассах Акмолинской области. Оперативный штаб региона сообщил, что ситуация на дорогах достаточно сложная, и в настоящее время специалисты отслеживают динамику происшествия.

Один из наиболее пострадавших участков — трасса Дружба-Запорожье, которая полностью оказалась залита водой. Вследствие этого, жители села Алгабас были фактически отрезаны от внешнего мира. Как отмечают в оперативном штабе, на данный момент им остается только ожидать спада уровня воды.

Еще один участок дороги, ведущий в сторону села Жаксы, также оказался разрушен талым снегом. На фото, представленных редакции, видно, как отваливаются большие куски асфальта, что делает дальнейшее движение по трассе невозможным. Однако, в оперативном штабе уверяют, что проезд по этому участку пока доступен. Восстановительные работы по ремонту дорожного полотна и подсыпке обочин начнутся уже завтра.

В акимате региона сообщили, что такие разливы талых вод — обычная практика для весеннего сезона. Представители оперштаба продолжают работать на месте и делают все возможное для скорейшего устранения последствий паводков.

Ситуация в Акмолинской области продолжает оставаться под контролем, однако жители региона призваны соблюдать осторожность и следить за обновлениями от местных властей.

Ранее мы писали о том, что тысячи людей в Акмолинской области не могут покинуть село из-за перелива.