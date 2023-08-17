Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау
Сегодня, 07:19
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Сегодня, 07:19Сегодня, 07:19
141Фото: департамент экологии по Атырауской области
Разлив нефтепродуктов на земле обнаружили в микрорайоне Балыкши в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".
Разлив обнаружили около бывшего ТОО "Кызылбалык", сообщили в департаменте экологии по Атырауской области.
"В соответствии со статьёй 228 Экологического кодекса РК земля должна быть очищена от маслянистой жидкости, похожей на нефтепродукты. В связи с этим направлены письма акиму города, в ГУВД и акиму Дамбынского сельского округа с предписанием рекультивировать землю и выявить виновных в разливе", — говорится в сообщении департамента экологии.
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