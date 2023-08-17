Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау

Разлив нефтепродуктов на земле обнаружили в микрорайоне Балыкши в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Разлив обнаружили около бывшего ТОО "Кызылбалык", сообщили в департаменте экологии по Атырауской области.

"В соответствии со статьёй 228 Экологического кодекса РК земля должна быть очищена от маслянистой жидкости, похожей на нефтепродукты. В связи с этим направлены письма акиму города, в ГУВД и акиму Дамбынского сельского округа с предписанием рекультивировать землю и выявить виновных в разливе", — говорится в сообщении департамента экологии.