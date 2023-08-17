  • 17 Августа, 08:05
  • BAIGENEWS

Разлив нефтепродуктов обнаружили в Атырау

Сегодня, 07:19
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
департамент экологии по Атырауской области Сегодня, 07:19
Сегодня, 07:19
141
Фото: департамент экологии по Атырауской области

Разлив нефтепродуктов на земле обнаружили в микрорайоне Балыкши в Атырау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Разлив обнаружили около бывшего ТОО "Кызылбалык", сообщили в департаменте экологии по Атырауской области. 

"В соответствии со статьёй 228 Экологического кодекса РК земля должна быть очищена от маслянистой жидкости, похожей на нефтепродукты. В связи с этим направлены письма акиму города, в ГУВД и акиму Дамбынского сельского округа с предписанием рекультивировать землю и выявить виновных в разливе", — говорится в сообщении департамента экологии.

Самое читаемое

Наверх