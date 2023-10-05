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Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон – Токаев о давлении на учителей

Сегодня, 12:36
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 12:36
Сегодня, 12:36
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Фото: akorda.kz

Прекратить давление профильного ведомства на преподавателей из-за частого изменения квалификационных требований призвал Президент Касым-Жомарт Токаев, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Хочу подчеркнуть: профильному министерству следует прекратить давление на преподавателей путем частого изменения квалификационных требований. Разгулу чиновничьей фантазии нужно поставить заслон, преподаватели имеют право работать в спокойной, стабильной и предсказуемой атмосфере. Около 60% педагогических кадров готовятся в региональных вузах. Поэтому особое значение имеет поддержка молодых учителей на уровне регионов", - подчеркнул президент.

Акимам следует создавать благоприятные условия для подготовки и трудоустройства педагогов.

"С каждым годом в стране растет количество высококвалифицированных педагогов, получивших магистерскую степень, – сегодня их уже свыше 21 тысячи. Это профессионалы, которые способны интегрировать в обучение самые передовые методики. Они могут составить основной корпус будущих руководителей организаций образования нового типа. В целом, предстоит обновить систему оценки и повышения квалификации педагогов", - отметил Токаев.

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