Разгул стихии 8 марта: фото и видео слетевших крыш и потопов делятся казахстанцы

Фото: скриншот с видео

Пользователи соцсетей из разных регионов страны делятся фото и видео непогоды. Накануне "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в ряде областей республики из-за штормового ветра и паводков, передаёт BaigeNews.kz.

Жители Кызылординской области сообщают о том, река Сырдарья вышла из берегов. В связи с этим временно закрыта автомобильная дорога областного значения Жалагаш — Жосалы

Как пояснили в пресс-службе акима области, в зоне затопления материальным ценностям хозяйств, зданиям и жилым домам ущерб не нанесен.

"Пострадавших нет. Угрозы населённым пунктам нет. В настоящее время здесь ведется соответствующая работа, ситуация находится под контролем", — сказали в пресс-службе ведомства.

Также пользователи делятся видео затопленной дороги в Актюбинской области.

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"В связи с паводковой ситуацией на территории области личный состав департамента полиции переведен на усиленный вариант несения службы. В департаменте проверена готовность личного состава гарнизона по обеспечению средствами индивидуальной защиты и оказанию содействия населению, спасателям по охране общественного порядка и перекрытию дорог. Также проведен инструктаж по недопущению краж и мародёрства в случае затопления населенных пунктов и дачных массивов расположенных на берегах водоемов", — сообщают в ДЧС области.

В Павлодаре от ветра пострадала обшивка главной сцены "Ertys Prominade" на набережной Иртыша. Видео появилось в паблике Tipavlo. Кроме того, от штормового ветра пострадала кровля школы в Баянаульском районе и административного здания в Павлодаре, без электричества остались около двух десятков сёл в двух районах области. По данным "Казгидромета" порывы ветра достигали 27 метров в секунду.

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Как сообщает ДЧС Павлодарской области, сильным ветром сорвало часть кровли трёхэтажного здания управления государственных доходов города Аксу.

"Сообщение поступило 8 марта в 12:20. Площадь сорванной кровли 120 квадратных метров при общей площади 612,6 квадратных метров. Жертв и пострадавших нет. Последний ремонт кровли проводился в 2015 году", - сообщили в ведомстве.

Между тем, накануне в МЧС РК сообщали, что спасатели области Жетысу помогают в перевозке местных жителей через подтопленную автодорогу. 7 марта в Кербулакском районе произошёл перелив талой воды через дорожное полотно трассы областного значения "Малайсары-Сарыөзек", в результате чего местные жители временно не смогли выехать и въехать в село на автотранспорте. 10 сотрудников и две единицы техники ДЧС помогли перевезти более 50 человек, из них 14 – дети.

К 22:30 часов уровень воды снизился. По данным ДЧС региона, угрозы подтопления жилым домам нет.