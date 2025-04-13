Разгрузка части дорог Астаны ждёт водителей уже в этом году
В этом году в столице также планируется отремонтировать более 60 улиц.
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Какие улицы Астаны отремонтируют в этом году, рассказал аким столицы Женис Касымбек, передаёт BaigeNews.kz.
"В текущем году планируем отремонтировать более 60 улиц. Дорожными работами охватим также дороги в жилых массивах. Во время объезда ознакомился с ходом строительства ряда дорог", – написал аким в соцсетях.
По его словам, уже начаты работы в жилых массивах по улицам: Жанаконыс, Карталы, Фахтбен Абдул Азиз, Герцена, Бокеева и др. Также по шоссе Алаш от улицы 69 до улицы 191, шоссе Коргалжын от проспекта Туран до улицы 128, улицы Керей Жанибек хандар от улицы Сауран до улицы Муртаза и др.
Кроме того, в текущем году планируется строительство 43 объектов протяжённостью 14,7 километра. Завершатся в полном объёме работы по 8 проектам, по 28 – продолжатся, по ещё семи будут начаты, в том числе:
- ул. К. Кайсенова от ул. Бухар жырау до пр. Улы Дала;
- ул. Бухар жырау от пр. Аль-Фараби до ул. Жошы хан;
- ул. Рыскулова от пр. Мангилик ел до канала Нура-Ишим;
- ул. Тауелсиздик со стороны Кабанбай батыра и др.
"Также в настоящее время ведётся реализация проекта строительства транспортной развязки в двух уровнях на пересечении проспекта Тлендиева и улицы Бейсекова. Это важный инфраструктурный объект, направленный на оптимизацию транспортного потока на одной из ключевых магистралей города. Проект значительно повысит пропускную способность перекрёстка, сократит время в пути. В текущем году планируется завершить строительство металлических пролётов путепровода и съездов, что обеспечит полноценный проезд по улице Бейсековой через проспект Тлендиева", – отметил аким.
Также ведётся реализация проекта строительства улицы К. Мухамедханова с обеспечением проезда до конца года, что разгрузит перекрёсток Айтматова и Кургальжинского шоссе.
Также запланировано обустройство новых тротуаров, остановочных карманов, пандусов и др.
Ранее Женис Касымек сообщал, что в сентябре этого года в Астане начнётся активное тестовое испытание LRT.
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