Сборная Северной Македонии одержала уверенную выездную победу над командой Лихтенштейна в первом матче группы J отборочного турнира чемпионата мира-2026, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Игра завершилась с результатом 3:0 в пользу македонцев

Счёт был открыт на 7-й минуте встречи благодаря голу Александара Трайковского. На 42-й минуте Висар Муслиу удвоил преимущество гостей, а на 85-й минуте Боян Миовски закрепил победу.

Стоит напомнить, что в той же группе J выступает сборная Казахстана. В своем первом матче на турнире казахстанская команда сыграет с Уэльсом в ночь с 22 на 23 марта. Игра состоится в Кардиффе и начнётся в 00:45 по времени Астаны. Также в группе Казахстана, после матча с Уэльсом, в ночь с 25 на 26 марта команда сыграет против Лихтенштейна на выезде.