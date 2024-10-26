Разгромом завершился матч теннисиста Кукушкина за полуфинал турнира во Франции

Казахстанский теннисист Михаил Кукушкин, занимающий 111-е место в рейтинге ATP, не смог пробиться в полуфинал "челленджера" в Бресте, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В 1/4 финала Кукушкин встретился с россиянином Алибеком Качмазовым (198-е место) и уступил ему в двух сетах — 3:6, 2:6. Матч продолжался 1 час и 32 минуты. Таким образом, казахстанец завершил выступление на турнире, а его соперник вышел в полуфинал, где сыграет с французским теннисистом Бенжаменом Бонзи (122-е место).

Призовой фонд турнира в Бресте составляет 120 950 евро. Победитель соревнований заработает 16 550 евро, а также получит 100 рейтинговых очков.