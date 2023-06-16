Разгромом завершился матч теннисиста из Казахстана в четвертьфинале турнира в Перудже

Фото: olympic.kz

Казахстанский теннисист Андрей Голубев сыграл в четвертьфинальном матче на турнире парного разряда в Перудже (Италия), передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Спортсмен из Казахстана в паре с украинским теннисистом Денисом Молчановым одержал победу над итальянской парой Маттео Гиганте — Франческо Маэстрелли в двух сетах с общим счётом 6:2, 6:3. Игра продлилась ровно один час.

За время игры дуэт казахстанского и украинского теннисистов не исполнила ни одной подачи навылет и не совершила ни одной двойной ошибки. Также пара выиграла шесть очков и шесть геймов подряд.

Отметим, что на данный момент Голубев находится на 82-й позиции рейтинга АТР (Ассоциация теннисистов-профессионалов).