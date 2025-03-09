В финале международного турнира по боксу "Жемчужина Адриатики" в Будве (Черногория), который имеет статус молодежного Кубка мира, состоялось еще одно казахстанское дерби, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 66 килограммов у женщин встретились спортсменки из Казахстана Айсулу Мухит и Акбота Есимбекова. Победу единогласным решением судей одержала Есимбекова — 5:0.

Таким образом, Акбота Есимбекова принесла стране вторую золотую медаль на этом турнире, а Айсулу Мухит завершила выступление на соревнованиях в статусе серебряной призерки. Напомним, ранее в составе женской сборной Казахстана "золото" завоевала Регина Тибенева (57 кг), победившая свою соотечественницу Акнур Турсынгали — 3:2.