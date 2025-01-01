Разгромом закончился микст теннисного матча Казахстан — Германия на United Cup
Жибек Куламбаева и Дмитрий Попко проиграли немецким теннисистам.
Сегодня, 14:37
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Сегодня, 14:37Сегодня, 14:37
159Фото: sports.kz
На турнире United Cup-2025 в Австралии состоялся матч в миксте, в котором Казахстан встретился с Германией, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.
У Казахстана выступили Жибек Куламбаева и Дмитрий Попко, а Германию представляли Лаура Зигемунд и Тим Пюц. Матч завершился победой немецких теннисистов — 6:2, 6:2.
Напомним, ранее Казахстан одержал две победы в миксте: Елена Рыбакина и Александр Шевченко успешно выступили в матче с Испанией, а затем Жибек Куламбаева и Александр Недовесов выиграли у греков.