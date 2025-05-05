Алматинский "Кайрат" разгромно проиграл испанской "Пальме" в финале футзальной Лиги чемпионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Sports.kz.

Матч проходил в Ле-Мане (Франция) и завершился победой "Пальмы" со счётом 9:4. В составе испанской команды голы забили Хесус Гордильо, Лукас Машадо, Марио Ривильос, Фабиньо, Негиньо и Матеус Майя, а авторами забитых мячей у "Кайрата" стали Кайо Руис, Даурен Турсагулов, Жахангир Рашит и Кевин Аррьета.

Таким образом, "Пальма" стала первым клубом в истории, которому удалось выиграть Лигу чемпионов три раза подряд. Что касается "Кайрата", то он также мог войти в историю турнира, став первым клубом не из Испании, трижды выигравшим Лигу чемпионов, но упустил свой шанс.